Çatı Katı Aşk dizisinin Süheyla’sı Pelin Öztekin seyircisine veda etti!

Yaz döneminde ekran serüvenine başlayan Çatı Katı Aşk dizisi final kararı aldığını açıkladı. Reytinglerde kötü sonuçlar elde eden dizi bir süredir final haberleriyle gündeme geliyordu. Başrol oyuncuları Furkan Ardınç ve Ezgi Şenler arasında yaşanılan kriz nedeniyle Çatı Katı Aşk yapımının oyuncu kadrosunda değişiklik yaptığı öne sürülmüştü. Geçtiğimiz hafta diziye Selin Şekerci dahil olurken, anlaşmazlık yaşandığı iddia edilen taraflardan Ezgi Şenler projeden ayrılmıştı.

Çatı Katı Aşk dizisine yapılan oyuncu değişikliği de yeterli olmadı ve dizi final bölümünün fragmanını yayınladı. Final fragmanının ardından Pelin Öztekin sosyal medyadan yazdığı duygusal bir mesajla izleyicilerine seslendi.

‘HER GÜZEL BAŞLANGIÇLARIN BİR SONU VARDIR’

Yapımcılığı Banu Akdeniz’in üstelendiği cumartesi günleri Kanal D ekranlarına gelen Çatı Katı Aşk dizisi final kararı aldı. Seyircisini üzen erken final kararının sonrasında sevilen oyuncu Pelin Öztekin sosyal medya hesabından teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Çatı Katı Aşk dizisinin ilk okuma provalarında çekilen bir fotoğrafını paylaşan Öztekin gönderisine, “Her güzel başlangıçların bir sonu vardır, yeni başlangıçlara yol açan. Bu #tbt ‘de o güzel başlangıçların birinden Çatı Kat ıAşk ‘ın ilk okuma provasından... İlk okuma, ilk tanışma, daha önceden tanış olunmuşlarla kaynaşma gününden bir an. Senaryoya kitlenmiş, yüzümdeki tebessümle Pelin’de Süheyla’yı ararken yakalamışlar. Güzel bir hikaye, sıcak bir ekip olduk, çoğu halimize şahit olduk, dost olduk, sırdaş olduk, odalarımıza misafir olduk, dertlerimize ortak, sevinçlerimize kahkaha olduk ve evet aile olduk. İyi ki diyorum her zaman dediğim gibi. İyi ki” notunu ekledi. ️

