MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Çatı Katı Aşk dizisinin Süheyla’sı Pelin Öztekin seyircisine veda etti!

Çatı Katı Aşk dizisinin Süheyla’sı Pelin Öztekin seyircisine veda etti!

22.10.2020 15:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çatı Katı Aşk dizisinin Süheyla’sı Pelin Öztekin seyircisine veda etti!

Yaz dizileri teker teker ekranlara veda etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Kanal D ekranlarına gelen Çatı Katı Aşk dizisinin final yapacağı iddia edilmişti. 16. bölüm fragmanının yayınlanmasından sonra final kararı doğrulandı. Çatı Katı Aşk oyuncularından Pelin Öztekin sosyal medya hesabından seyircisine duygusal bir notla veda etti.

Yaz döneminde ekran serüvenine başlayan Çatı Katı Aşk dizisi final kararı aldığını açıkladı. Reytinglerde kötü sonuçlar elde eden dizi bir süredir final haberleriyle gündeme geliyordu. Başrol oyuncuları Furkan Ardınç ve Ezgi Şenler arasında yaşanılan kriz nedeniyle Çatı Katı Aşk yapımının oyuncu kadrosunda değişiklik yaptığı öne sürülmüştü. Geçtiğimiz hafta diziye Selin Şekerci dahil olurken, anlaşmazlık yaşandığı iddia edilen taraflardan Ezgi Şenler projeden ayrılmıştı.

pelin öztekin2

Çatı Katı Aşk dizisine yapılan oyuncu değişikliği de yeterli olmadı ve dizi final bölümünün fragmanını yayınladı. Final fragmanının ardından Pelin Öztekin sosyal medyadan yazdığı duygusal bir mesajla izleyicilerine seslendi.

‘HER GÜZEL BAŞLANGIÇLARIN BİR SONU VARDIR’

Yapımcılığı Banu Akdeniz’in üstelendiği cumartesi günleri Kanal D ekranlarına gelen Çatı Katı Aşk dizisi final kararı aldı. Seyircisini üzen erken final kararının sonrasında sevilen oyuncu Pelin Öztekin sosyal medya hesabından teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

pelin öztekin

Çatı Katı Aşk dizisinin ilk okuma provalarında çekilen bir fotoğrafını paylaşan Öztekin gönderisine, “Her güzel başlangıçların bir sonu vardır, yeni başlangıçlara yol açan. Bu #tbt ‘de o güzel başlangıçların birinden Çatı Kat ıAşk ‘ın ilk okuma provasından... İlk okuma, ilk tanışma, daha önceden tanış olunmuşlarla kaynaşma gününden bir an. Senaryoya kitlenmiş, yüzümdeki tebessümle Pelin’de Süheyla’yı ararken yakalamışlar. Güzel bir hikaye, sıcak bir ekip olduk, çoğu halimize şahit olduk, dost olduk, sırdaş olduk, odalarımıza misafir olduk, dertlerimize ortak, sevinçlerimize kahkaha olduk ve evet aile olduk. İyi ki diyorum her zaman dediğim gibi. İyi ki” notunu ekledi. ️

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gerçek ortaya çıktı! Gerçek ortaya çıktı!
Sen Çal Kapımı dizisinde Eda şoku!Sen Çal Kapımı dizisinde Eda şoku!
Durmuyor! Küçük bikinisiyle sahili yaktı geçtiDurmuyor! Küçük bikinisiyle sahili yaktı geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ümit Özdağ için flaş iddia: Gözü MHP liderliğinde

Ümit Özdağ için flaş iddia: Gözü MHP liderliğinde

Komşusuna yaptıkları kan dondurdu!

Komşusuna yaptıkları kan dondurdu!

Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu

Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu

Bakan Koca'dan Cem Yılmaz'ın çağrısına yanıt!

Bakan Koca'dan Cem Yılmaz'ın çağrısına yanıt!

9 ildeki kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de

9 ildeki kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de

Yılın transferi! Ezeli rakipten bedavaya geliyor!

Yılın transferi! Ezeli rakipten bedavaya geliyor!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Masumlar Apartmanı karışıyor! Han kimi öldürdü?

Masumlar Apartmanı karışıyor! Han kimi öldürdü?

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyada gündem oldu

Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyada gündem oldu

Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu

Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu

Diğer Haberler

Sen Çal Kapımı 15. bölümde Serkan'a Eda şoku! Eda'ya ne oldu? Sen Çal Kapımı 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sen Çal Kapımı dizisinde Eda şoku!

Kuruluş Osman 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey'e Savcı Bey darbesi! Kuruluş Osman 30. bölümde neler oldu?

Osman Bey'e kardeş darbesi!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 37. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kuzey ve Yıldız evlenecek mi? Kuzey Yıldızı'nda romantik evlilik teklifi

Kuzey Yıldızı'nda evlilik sürprizi!

Sadakatsiz 3. bölümde Volkan'dan Asya ve Derin itirafı: İkisini de aynı anda seviyorum! Sadakatsiz dizisi sosyal medyada gündem oldu

Sadakatsiz'deki sahne gündem oldu! "İnsan aynı anda neden iki kadını sevemesin?"

Bir Annenin Günahı dizisinden ilk fragman yayınlandı! Bir Annenin Günahı konusu nedir, oyuncuları kimler?

İddialı diziden ilk fragman yayınlandı!

Fox TV'de yayınlanan O Hayat Benim dizisi Romanya'ya uyarlanıyor

Fox TV'de yayınlanan O Hayat Benim dizisi Romanya'ya uyarlanıyor

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.