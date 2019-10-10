Çavuşoğlu çok sert konuştu: Bu kadar PKK sevdalısının olduğunu bilmiyorduk

"Dört binden fazla DAEŞ'liyi biz Irak'ta, Deyrizor'da elimine ettik, ya da ülkelerine geri gönderdik. Siz ne yaptınız DAEŞ tehdidine karşı?"

(Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösteren ülkelere tepki) "Tepkilerin bazılarını bekliyorduk, bazıları sürpriz oldu. Bu kadar PKK sevdalısının olduğunu bilmiyorduk. Türkiye'nin güvenlik endişesinin giderilmesi için bugün ne yaptın? Bizim güvenlik endişelerimizi anlıyorsanız çözüm ne?"

"Suriye'nin toprak ve sınır bütünlüğü için bu harekat büyük bir önem taşımaktadır."

"Suriye'deki esas istikrarsızlığın nedeni terör örgütüdür. Bu süreçte gördük ki bunlar samimi değiller."

"BMGK, BM'nin organizasyonu. Burada terör örgütüyle girdiği angajmana göre değil, bölgenin istikrar ve huzuruna göre adım atması gerkiyor. Buradan çıkan karar bu doğrultuda olursa dikkate alırız."

"Yarın sabah İngiltere ve Almanya dışışleri bakanlarıyla görüşeceğiz. Yine bazı talepler var, Kanada Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir talep geldi. Sadece sahada değil masada da aktif olmamız gerekiyor. Bizimle görüşmek isteyen herkesle görüşürüz. Haklı bir davamız var. Haklılığımızı herkese anlatırız ve gereken cevabı veririz."

"Türkiye'de birçok Kürt kökenli vatandaşımız var. Diyarbakır'da bir sürü annemiz var, tepki gösteren. PKK, Kürtlerin esas düşmanı. Madem Kürtleri düşünüyorsunuz, neden YPG'nin zulmüne dur demediniz bufüne kadar? Kimse bizim Kürtlere karşı bir harekat yaptığımızı söyleyemez. Bizim harekatımız Suriye ve Türkiye'de Kürtlerin hakkını korumak içindir, terör örgütüne karşıdır. Kimse terörle olan mücadelemizi engelleyemez."

"Kendi göbeğimizi keseceğiz ve bu harekatı başarıyla tamamlayacağız."