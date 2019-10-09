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Son dakika: Barış Pınarı'nda kara harekatı da başladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 22:29 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı'nda kara harekatı da başladı. Türk askeri 3 noktadan Fırat'ın doğusuna giriş yaptı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara harekatı başladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Millî Ordusu, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Fırat’ın doğusuna kara harekâtına başladı" denildi.

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
Allah, yardımcıları olsun
aslanlar yuruyun osmanlı torunları... allah yanınızda..
allah yardımcınız olsun hepsının kokunu kazıyın sagsalım donun aslanlarım tas ustunde tas koymayın
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