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'Çeçence konuşuyorlardı' İstanbul'un göbeğinde silahlı kavga! Dehşete düşüren görüntüler

04.03.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Başakşehir'de yabancı uyruklu olduğu iddia edilen iki grup, tekme ve yumruklarla birbirine girdi. 2 kişinin darp sonucu yaralandığı olayda silahla ateş açıldı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansırken o anları kaydeden vatandaş, "İki grup Çeçen galiba, Çeçence konuşuyorlardı. Baya bir rahatsızlık verdiler mahallemize" dedi.

'Çeçence konuşuyorlardı' İstanbul'un göbeğinde silahlı kavga! Dehşete düşüren görüntüler

Dehşete düşüren olay, dün saat 18.00 sıralarında İstanbul Başakşehir'deki Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan bir sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bir anda büyüyerek kavgaya dönüşen olayda adeta tekme ve yumruklar havada uçuştu. Bir kişi de tabancayla ateş açtı ancak şans eseri kurşunlar kimseye isabet etmedi. İki grubun Çeçen olduğu da iddia edildi. İşte detaylar...

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Arbede olay yerine gelen iki sivil polisin silah çekerek ayırmasıyla son buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve takviye polis ekipleri sevk edildi.

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Darp sonucunda yaralanan 2 kişi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Taraflar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

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"4-5 EL SİLAH ATEŞLENDİ"

Korkmadan silahlı kavga anını cep telefonu ile kaydeden Hüsnü Barut, “Akşam saatlerinde kavga oldu, yaralananlar var. Silahlı çatışma oldu, 4-5 el silah ateş edildi." ifadelerini kullandı.

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"ÇEÇENCE KONUŞUYORLARDI"

Barut "İki grup çeçen galiba çünkü, çeçence konuşuyorlardı. Baya bir olay oldu. Bunlar hep grup halinde dolaşıyorlar. Baya bir rahatsızlık verdiler mahallemize. Sivil polisler geldi, silah çektiler. Kavgayı yatıştırdılar. Daha sonra polis ekipleri ve ambulans geldi. Yaralıyı ambulansa koydular. Araştırmaları yapıp gittiler." dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Başakşehir çeçen silahlı kavga

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