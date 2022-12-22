Cehenneme gidip geldi! ''En kötü düşmanım için bile orayı dilemem'

Şubat 2016'da başlangıçta kalp krizi sandığı bir hastalık geçirdikten sonra cehennemi gördüğünü ve kısa ziyaretinden sonra bir daha asla eskisi gibi olmadığını iddia eden Gerald, beş dakikalık videosuna "En kötü düşmanım için bile cehennemi dilemem.'' diyerek başladı.

DEHŞETE DÜŞTÜ

Kalp krizi geçirdiğini düşündüğünü ve ruhunun, kendisinin ve İsa'nın cehennem olduğunu söylediği Dünya'nın merkezine indiğini söyleyen Gerald daha sonra cehennemde gördüğü anlaşılan bazı şeyleri açıkladı. Onu en dehşete düşüren şeylerden birinin, tepeden tırnağa yanmış, köpek gibi dört ayak üzerinde yürüyen, boynunda bir zincirle bir iblis tarafından tutulan bir adam olduğunu söyledi.

Gerald daha sonra cehennemde müzik olduğunu ancak insanların bundan Dünya'da olduğu gibi zevk almadıklarını söyledi. Çünkü burada müzik iblisler tarafından yapılıyordu. Sözleri daha farklı bir amaca yönelikti ve bu da insanlara eziyet etmekti.

''TANRI'YLA KONUŞTUM''

Üç milyona yakın izlenme alan videoyu, cehennemden çıkıp nasıl Dünya'ya geri döndüğünü açıklayarak bitiren Gerald, "Cehennemden çıktım ve Dünya'ya geri döndüm. Tanrı benimle konuşmaya başladı. 'Seni kıranlara gizliden gizliye küsmüşsün, seni incitenleri cezalandıracağımı ummuşsun. Bunlar senin insanların değil, benim insanlarım, sadece sana verdiğim göreve odaklanmanı istiyorum' dedi.'' diye anlattı.

Gerçek İsa'yı gördüğünü iddia eden Gerald, deneyimini ''İyilik yapmış olmama rağmen, kalbimde olan şey bana yanlış yapanları affetmemekti. Çünkü affedemeyen insan, ne kadar affedildiğini unutan insandır." diyerek deneyimini yorumladı.