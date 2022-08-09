Ölümün ardındaki perdeyi araladılar! Ürkütücü benzerlik hayrete düşürdü: Işık huzmeleri, yeni gezegenler, eşsiz bahçeler ve dahası

Jessie Sawyer ve Betty Eadie, Amerika'da yayınlanan bir televizyon programında kalplerinin durduğu anlarda yaşadıkları ölüm deneyimini anlattılar. Her iki kadının da öbür dünyada neler olduğuna dair anlattıkları şeyler arasında ürkütücü benzerlikler vardı. Jessie Sawyer, ölümden sonraki yaşamın güzelliği karşısında ölüme dair korkusundan arındığını açıkladı.

ÖLDÜĞÜNÜ FARK ETTİ

Şimdi 78 yaşında olan Betty, rahminin alındığı bir ameliyatın ardından yaşadığı ölümden sonraki yaşam deneyimini anlattı. Yoğun bakımda yattığı esnada birden kanının çekildiğini ve bedeninde uzaklaştığını hisseden kadını, aşağı baktığında yatakta uzanan bedenini gördüğünü söyledi. Öldüğünün farkına varmıştı.

ONU ÖLÜM HABERCİLERİ KARŞILADI

Ölüm habercisi üç adamın kendisini karşıladığını söyleyen Betty, onlara ailesini görmek istediğini söyleyince pencereden uçup evine süzüldü. Eşini ve çocuklarını gören Betty'yi endişe ve üzüntü kapladı. Ancak kendisine onların gelecekleri ve iyi hayatlar sürecekleri gösterilince rahatlamıştı.

GERİ GÖNDERİLDİ

Hastane yatağında içi huzurla kaplanan Betty, karanlık tünellerden geçtiğini ve çıkışında peygamberleri gördüğünü anlattı. Sonrasında üç güzel meleğin kendisine emsalsiz bahçeleri ve türlü gezegenleri gezdirdiğini anlatan Betty, yolun sonunda ömründe gördüğü en güzel adamı yani Tanrı'yı gördüğünü ve kendisini geri gönderdiğini anlattı.

Betty, beş yıl sonra doktoruna deneyimini anlattığını ve onun da kendisinin tıbbi olarak kısa bir süre için 'öldüğünü' doğruladığını söyledi.

ARTIK KORKMUYOR

İki çocuk annesi Jessie de, jinekolojik bir işlemden sonra iç kanamayla hastaneye kaldırıldıktan sonra 31 yaşında ölümü deneyimledi. Bu deneyimden yıllar sonra, Jessie artık ölümden korkmadığını söyledi.

UZUN SÜRMEDİ

Uzakta bir figür gördüğünü ve bunun iki yıl önce ölmüş en iyi arkadaşlarımdan biri olduğunu anlatan Jessie, parlak bir ışığın ardından ölümünün kocasını ve iki çocuğunu nasıl etkilediğini gördüğünü söyledi.

İki çocuğunun da gelecekte iyi hayatları olacaktı. Jessie'nin deneyimi çok uzun sürmedi ve daha sonra vücuduna geri düştüğünü gördüğünü söyledi ve bunun fiziksel bir acıya neden olduğunu da ekledi.

''AÇIKLAMAK ZOR''

Ölüme yakın deneyimleri araştırmaya yönelik bir vakıf kuran bir onkolog olan Doktor Jeffrey Long, kadınların ölümle ilgili açıklamalarının başkalarının kendisine aktardıklarıyla örtüştüğünü söyledi.

"Kısa bir süreliğine ölen herkes için ortak tema, parlayan ışık ve beden dışı deneyimdir. Birçoğu, ölen akrabaları ve hatta evcil hayvanlarıyla buluştuğunu anlatır.'' dedi. Ancak yine de, öldüğümüz zaman beynimiz de öldüğü için, tüm bunları açıklamanın zor olduğuna dikkat çekti.



