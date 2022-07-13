Çekiç ve Gül: Behzat Ç. dizisinde Baba'dan flaş transfer! Özge Yağız da kadroda

Behzat Ç.'nin yeni hikâyesi 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' yakında sete çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde projenin okuma provasında bir araya gelen oyuncular, uzun bir aradan sonra yeniden buluşmanın keyfini yaşamıştı. Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren ve Güven Kıraç’tan oluşan kemik kadroya yeni isimler katıldı.



YENİ OYUNCULAR KADRODA

Dizinin yeni sezonunda sürpriz isimler de yer alacak. Devrim Yalçın’ın yöneteceği, senaryosunu ise Ercan Uğur’un yazdığı diziye Mehmet Ali Nuroğlu, Esra Ronabar, Burak Dakak, Evliya Aykan, Derin Beşikçioğlu ve Gökçe Eyüboğlu da dahil oldu. Son olarak Evlilik Hakkında Her Şey dizisindeki performansıyla tanınan Eyüboğlu savcı Belgin’e hayat verecek.

Çukur'da Akın Koçovalı rolünü canlandıran Burak Dakak, yeni sezonda Behzat Ç.'de oynayacak.

ÖZGE YAĞIZ DA KADRODA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' dizisine genç kuşağın popüler oyuncularından Özge Yağız da rol alacak. Genç oyuncu her bölümde bir cinayetin işleneceği dizide Erdal Beşikçioğlu'yla karşılıklı etkili sahnelerde rol alacak.





