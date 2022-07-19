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Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikaye dizisinin çekimleri başladı!

19.07.2022 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen dizi Behzat Ç.'nin yeni hikayesi ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' için Ankara’da çekimler başladı. Blu TV'de yayınlanacak olan dizide Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren ve Güven Kıraç’tan oluşan kemik kadroya yeni isimler de katıldı. Sonbaharda seyirciyle buluşacak olan Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin setinden kareler de paylaşıldı.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikaye dizisinin çekimleri başladı!

Yapımcılığını Ortaks Yapım’ın üstlendiği ve ilk tanıtımı ile büyük ilgi gören ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nin ekibi, gerçekleştirilen okuma provasının ardından ilk çekim günü için Ankara’da bir araya geldi. Türk dizi tarihinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Behzat Ç., yeni hikayesiyle seyirciye özledikleri heyecanı yaşatacak.

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YENİ OYUNCULAR KADRODA

BluTV’nin yeni orijinal içeriğinde; usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç. karakteriyle bir kez daha kamera karşısına geçecek. Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren ve Güven Kıraç'ın yer aldığı güçlü oyuncu kadrosuna; Mehmet Ali Nuroğlu, Esra Ronabar, Burak Dakak, Evliya Aykan, Derin Beşikçioğlu ve Gökçe Eyüboğlu katıldı.

Son olarak Evlilik Hakkında Her Şey dizisindeki performansıyla tanınan Eyüboğlu savcı Belgin’e hayat verecek.

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‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin yönetmenliğini Devrim Yalçın üstlenirken senaryo Ercan Uğur imzası taşıyor.

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