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Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinde Harun neden yok? Erdal Beşikçioğlu açıkladı: Fatih Artman güçlü oyuncu ancak endişe duymuş olabilir

24.01.2023 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen dizisi Behzat Ç.'nin yıldızları Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu ve Berkan Şal, Az Önce Konuştum'a konuk oldu. Sezon finali yapan Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin yeni bölümlerinin müjdesini de veren ekip, diziyle ilgili ilginç açıklamalar yaptı. Usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu, dizinin ilk sezonlarının sevilen ismi Harun'u canlandıran Fatih Artman'ın neden rol almadığını da açıkladı. Beşikçioğlu, "Kendisi güçlü oyuncu, olsaydı güzel olurdu. Endişe duymuş olabilir" dedi.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinde Harun neden yok? Erdal Beşikçioğlu açıkladı: Fatih Artman güçlü oyuncu ancak endişe duymuş olabilir

Blu TV'de yeni sezonuyla ekrana gelen Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi, 24 Ocak'taki 8. bölümüyle sezon finali yaptı. Finalin yayınlanmasının hemen ardından ise dizinin oyuncuları Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu ve Berkan Şal, tv100'de yayınlanan Az Önce Konuştum'a konuk oldu. Canlı yayında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan başarılı oyuncular, ilginç açıklamalar yaptı.

"BİRİNCİ HAFTANIN SONUNDA BABAM ÖLDÜ"

Behzat Ç.'nin neden sevildiğini anlatan Erdal Beşikçioğlu, “Biz karakterleri çok sevdik. Kendimizden çok fazla şey koyduk. Ülkede eksik olan duyguyu tamamlama üzerinde bir efor sarf edildi. Sanırım bu da hedefine ulaştı. İzleyici tarafından da çok sevildi. Sevgisi kadar nefreti de şiddetli. Bir seyirci grubu var ki Behzat’a bayılıyor; bir seyirci grubu var ki keşke efsane olarak kalsaydı diyor” ifadelerini kullandı.

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Çekimler sırasında babasını kaybeden Beşikçioğlu yaşadığı zor günleri de anlattı. Usta oyuncu, "Birinci haftanın sonunda babam öldü. Benim bir an önce gitmem gerekti hemen döndüm çünkü oradaki insanların motivasyonunu zedelemek istemedim. Kızımla da sahne oynuyoruz bir şey oldu ameliyat olmak zorunda kaldı. Bir taraftan Behzat Ç.’yi çekiyoruz bir taraftan Derin ameliyat oluyor. İnanç’ın da aynı şekilde çekimlerde o kadar aksaklıkları oldu ki… O yüzden benim bütün Behzat Ç. sezonları değerlidir ama bu sezonun artı bir değeri vardı." dedi.

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"HAYALET'TE NELER DEĞİŞTİ?"

Işık'ın, "Hayalet’te neler değişti?" sorusuna İnanç Konukçu, "Ben değiştim, oyunculuğa bakışım değişti o noktada Hayalet yazım olarak da değişti. 10 sene geçti, izledik, yaşadık, tecrübe ettik bu ister istemez bir değişim getirdi." diyerek yanıt verdi. Konukçu, “İnsanlarda eski tadı vermeyecek çekincesi var ister istemez. O bizde de vardı. Biz de çok özlemişiz… Ortaya böyle bir sezon çıktı” dedi.

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"ESKİ İSİMLER NEDEN KADRODA YOK?"

Bazı eski oyuncuların dizinin kadrosunda olmamasıyla ilgili Beşikçioğlu şu ifadeleri kullandı:

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"Fatih oynamak istemiyor demek ki ama bizim Fatih’in kendi inisiyatifi oynasa güzel olurdu ama anlıyorum da yarattığınız karakteri 10 yıl sonra yeniden gündeme getirmek akıllı işi değildir o konuda endişe de duymuş olabilir. Güçlü oyuncu olsa güzel olur"

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"Bu soru çok soruluyor ‘Serdar abi niye yok, Ercan niye yok?’ arkadaşlar 10 yıl geçti projenin üzerinden insanlar birtakım kanallara gitti ben de olamayabilirdim başkası da olmayabilirdi. Bunun altında buzağı aramaya gerek yok. Fatih oynamak istemiyor demek ki ama bizim Fatih’in kendi inisiyatifi oynasa güzel olurdu ama anlıyorum da yarattığınız karakteri 10 yıl sonra yeniden gündeme getirmek akıllı işi değildir o konuda endişe de duymuş olabilir. Güçlü oyuncu olsa güzel olur."

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YENİ SEZON NE ZAMAN?

Işık'ın, "Yeni sezon ne zaman başlayacak?" mı sorusuna Beşikçioğlu, "Olacak mı?" sorusu il cevap verirken Şal, "Olsun, olsun" dedi. Beşikçioğlu, "Mayıs, Haziran gibi sete çekmeye başlayacağız." dedi.

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