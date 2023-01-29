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Çekmeköy'de feci olay! El freni çekilmeyen araç dehşet saçtı... Ölü ve yaralılar var

29.01.2023 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde yaşandı. El freni çekilmeden park edilen araç metrelerce kayarak asker eğlencesinde halay çekenlerin arasına daldı. Yaşanan feci olayda bir kişi hayatını kaybederken beş kişi de yaralandı.

Çekmeköy'de feci olay! El freni çekilmeyen araç dehşet saçtı... Ölü ve yaralılar var

Olay, Çekmeköy ilçesi Sultançiftliği Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, el freni çekilmeden park edilen bir araç yokuş aşağı kayarak, asker eğlencesinde halay çeken bir grubun arasına daldı. Ortalık savaş alanına dönerken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olayda yaralananlara müdahale ederek çevredeki hastaneye kaldırdı. Halayda bulunan beş kişi yaralanırken, bir kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Çekmeköy kaza

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