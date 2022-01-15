Celeste Barber, yine yapacağını yaptı! Beyonce’in seksi pozunu taklit etti, sosyal medyada beğeni topladı

Avustralyalı komedyen Celeste Barber, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dünyanın pek çok noktasından takipçiye ulaşmayı başardı. Sosyal medyanın yarattığı kusursuz güzellik algısına meydan okuduğunu ve aslında var olanın görünenden farklı olduğunu dile getiren Barber, sık sık parodiler paylaşarak hayranlarını güldürüyor. Ünlü isimlerin paylaşımlarını kendisine göre yeniden uyarlayan Barber son olarak Beyonce’yi radarına aldı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Celeste Barber, Beyonce’nin yeşil uzun kollu ve boğazlı mayosuyla çekilen pozunu bir kez de kendi sosyal medya hesabından canlandırdı. Beyonce’in pozundaki raket ve gözlük detaylarını da kullanan Barber, sevenlerini gülümsetmeyi başardı. Ünlü komedyen gönderisine, “Aşık olduğunuz kişi spor hakkında bir şeyler söylediğinde” notunu ekledi.

Barber’in gönderisi 442 binden fazla beğeni topladı ve hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Hayranları gönderisine “Bu artık benim favorim”, “Onu seviyorum” yorumlarını yaptı.



