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Cem Belevi’nin ihanetiyle sarsılan İrem Derici'den 'yıkılmadım ayaktayım' pozu! Gören bir daha baktı

09.05.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin aşkını her fırsatta açık yüreklilikle dile getirdiği Cem Belevi hakkında yaptığı 'ihanet' paylaşımının yankıları sürüyor. Sevilen şarkıcı, ayna karşısında çekildiği bir pozu paylaştı. ihanetle sarsılan İrem Derici'nin yoluna devam ettiğini vurgulamak için böyle bir paylaşımda bulunulduğu düşünüldü.

Cem Belevi’nin ihanetiyle sarsılan İrem Derici'den 'yıkılmadım ayaktayım' pozu! Gören bir daha baktı

İrem Derici ile 'Kim Ne Derse Desin', 'Sor', 'Hayat Belirtisi', 'Mışıl Mışıl', 'Yedi Düvel' gibi parçalarla dinleyicinin gönlünde taht kuran Cem Belevi'nin aşkı ihanet haberleriyle bir kez daha sarsıldı.

Cem Belevi’nin ihanetiyle sarsılan İrem Derici'den 'yıkılmadım ayaktayım' pozu!

İREM DERİCİ İLE CEM BELEVİ'NİN BİR DARGIN, BİR BARIŞIK SÜREN İLİŞKİLERİ SONA ERDİ

Bir dargın, bir barışık süren ilişkilerine dair basında yer alan haberler sonrası İrem Derici ve Cem Belevi gündem oldu.

Cem Belevi’nin ihanetiyle sarsılan İrem Derici'den 'yıkılmadım ayaktayım' pozu!

Cem Belevi ile İrem Derici, ihanet sebebiyle geçtiğimiz aylarda kısa süreli bir ayrılık yaşamıştı. Bu durum ünlü çiftin sevenlerini üzmüştü.

CEM BELEVİ KENDİNİ AFFETTİRMEYİ BAŞARMIŞTI

Cem Belevi, ünlü şarkıcıyla barışmak için girişimde bulunmuş ve çift yeniden bir araya gelmişti.

Cem Belevi’nin ihanetiyle sarsılan İrem Derici'den 'yıkılmadım ayaktayım' pozu!

İrem Derici dün sosyal medya hesabında Cem Belevi ile ilgili 'ihanet' paylaşımda bulundu.

Cem Belevi’nin ihanetiyle sarsılan İrem Derici'den 'yıkılmadım ayaktayım' pozu!

İrem Derici paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Saltanat sona erdi 'çeyrek popçu'. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler"

irem derici cem belevi

Cem Belevi'nin İrem Derici'yi manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı ortaya çıktı.

Cem Belevi’nin ihanetiyle sarsılan İrem Derici'den 'yıkılmadım ayaktayım' pozu!

TAKİPÇİLERİNİN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Ünlü şarkıcı bugün sabah saatlerinde 2 saat arayla paylaşımda bulundu.

Cem Belevi’nin ihanetiyle sarsılan İrem Derici'den 'yıkılmadım ayaktayım' pozu!

Elinin görüntüsünü "What!" ifadesi ile paylaşan İrem Derici'nin bir sonraki paylaşımı ise çok konuşuldu.

[Cem Belevi’nin ihanetiyle sarsılan İrem Derici'den 'yıkılmadım ayaktayım' pozu!

İREM DERİCİ'DEN 'YOLUMA DEVAM EDİYORUM' MESAJI

Fotoğrafı görenler, ünlü sanatçının yoluna devam ettiğini bir şekilde vurgulamak için böyle bir paylaşımda bulunduğunu yorumladı.

Ünlü şarkıcı, ayna karşına geçerek çektiği fotoğrafıyla adından bir kez daha söz ettirdi.

Cem Belevi’nin ihanetiyle sarsılan İrem Derici'den 'yıkılmadım ayaktayım' pozu!

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Anahtar Kelimeler:
Cem Belevi İrem Derici
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