Cem Belevi’nin ihanetiyle sarsılan İrem Derici'den 'yıkılmadım ayaktayım' pozu! Gören bir daha baktı

İrem Derici ile 'Kim Ne Derse Desin', 'Sor', 'Hayat Belirtisi', 'Mışıl Mışıl', 'Yedi Düvel' gibi parçalarla dinleyicinin gönlünde taht kuran Cem Belevi'nin aşkı ihanet haberleriyle bir kez daha sarsıldı.

İREM DERİCİ İLE CEM BELEVİ'NİN BİR DARGIN, BİR BARIŞIK SÜREN İLİŞKİLERİ SONA ERDİ

Bir dargın, bir barışık süren ilişkilerine dair basında yer alan haberler sonrası İrem Derici ve Cem Belevi gündem oldu.

Cem Belevi ile İrem Derici, ihanet sebebiyle geçtiğimiz aylarda kısa süreli bir ayrılık yaşamıştı. Bu durum ünlü çiftin sevenlerini üzmüştü.

CEM BELEVİ KENDİNİ AFFETTİRMEYİ BAŞARMIŞTI

Cem Belevi, ünlü şarkıcıyla barışmak için girişimde bulunmuş ve çift yeniden bir araya gelmişti.

İrem Derici dün sosyal medya hesabında Cem Belevi ile ilgili 'ihanet' paylaşımda bulundu.

İrem Derici paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Saltanat sona erdi 'çeyrek popçu'. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler"

Cem Belevi'nin İrem Derici'yi manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı ortaya çıktı.

TAKİPÇİLERİNİN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Ünlü şarkıcı bugün sabah saatlerinde 2 saat arayla paylaşımda bulundu.

Elinin görüntüsünü "What!" ifadesi ile paylaşan İrem Derici'nin bir sonraki paylaşımı ise çok konuşuldu.

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İREM DERİCİ'DEN 'YOLUMA DEVAM EDİYORUM' MESAJI

Fotoğrafı görenler, ünlü sanatçının yoluna devam ettiğini bir şekilde vurgulamak için böyle bir paylaşımda bulunduğunu yorumladı.

Ünlü şarkıcı, ayna karşına geçerek çektiği fotoğrafıyla adından bir kez daha söz ettirdi.



