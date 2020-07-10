Cem Davran yeni dizisi Yarım Kalan Aşklar'da cinayet büro amiri oldu!

BluTV’nin özel yapımı olan, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, farklı konusuyla dikkat çeken ‘Yarım Kalan Aşklar’ dizisinde yer alan oyuncu Cem Davran, dizide cinayet büro amirine hayat veriyor.

Uzun yıllardır birçok dizi, sinema filmi ve tiyatro oyunlarında yer alan Cem Davran, bu kez seyircinin karşısına cinayet büro amiri olarak çıkıyor. Başrollerinde Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz’in, kadrosunda ise Cem Davran’ın yanı sıra Ezel Akay, Esra Ruşan, Nazlı Bulum, Cihat Süvarioğlu ve Gizem Ünsal gibi önemli isimlerin yer aldığı BluTV özel yapımı olan ‘Yarım Kalan Aşklar dizisinin çekimleri son hızla devam ediyor.

Yakında sadece BluTV’de yayınlanacak dizide, hayat verdiği cinayet büro amiri Nevzat karakteri ile tüm olayların merkezinde bulunan Cem Davran, rolü ve dizi ekibiyle ilgili şunları söyledi:

“Yarım Kalan Aşklar hikâyesinin çok kıymetli bir tadı var damağımda. Seneler sonra sevgili Umur Turagay’la buluşmak mesela, belki de yarım kalmıştı şimdi tamamlıyoruz.