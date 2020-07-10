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Cem Davran yeni dizisi Yarım Kalan Aşklar'da cinayet büro amiri oldu!

DİZİ HABERLERİ  | 10.07.2020 22:48 | Son Güncelleme

BluTV’nin özel yapımı olan, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, ‘Yarım Kalan Aşklar’ dizisinde yer alan oyuncu Cem Davran, dizide cinayet büro amirine hayat veriyor.

Cem Davran yeni dizisi Yarım Kalan Aşklar'da cinayet büro amiri oldu!

BluTV’nin özel yapımı olan, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, farklı konusuyla dikkat çeken ‘Yarım Kalan Aşklar’ dizisinde yer alan oyuncu Cem Davran, dizide cinayet büro amirine hayat veriyor.

Uzun yıllardır birçok dizi, sinema filmi ve tiyatro oyunlarında yer alan Cem Davran, bu kez seyircinin karşısına cinayet büro amiri olarak çıkıyor. Başrollerinde Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz’in, kadrosunda ise Cem Davran’ın yanı sıra Ezel Akay, Esra Ruşan, Nazlı Bulum, Cihat Süvarioğlu ve Gizem Ünsal gibi önemli isimlerin yer aldığı BluTV özel yapımı olan ‘Yarım Kalan Aşklar dizisinin çekimleri son hızla devam ediyor.

Yakında sadece BluTV’de yayınlanacak dizide, hayat verdiği cinayet büro amiri Nevzat karakteri ile tüm olayların merkezinde bulunan Cem Davran, rolü ve dizi ekibiyle ilgili şunları söyledi:

“Yarım Kalan Aşklar hikâyesinin çok kıymetli bir tadı var damağımda. Seneler sonra sevgili Umur Turagay’la buluşmak mesela, belki de yarım kalmıştı şimdi tamamlıyoruz.

Genç bir masalın içinde tecrübeli Nevzat Amir olmak, dilindeki kabalığın yüreğinde olmadığını göstermek, bütün acıları kucaklayan bir gülmeceyi kıvamında sunmak, hepsi heyecan veriyor bana. Peşinden koştuğum öyküler, karakterler hep yepyeni buluşmalar esasen. Nevzat güzel adam, sevilecek cinsten. Sorular da onda cevaplar da. Yanı başında ince ayar bir sevda yol alıyor, parmak izlerinden faili bulmaya çalışıyor.

Karakterle sıkı fıkı olmayı, derin bir dostluğu pek sevmem hatta yanlış da bulurum çoğu zaman. Yarım Kalan Aşklar ve Nevzat Amir içimdeki bu zinciri kırdı. Genç ve yetenekli oyuncular, huzurlu, keyifli bir set ve fantastik bir hikâye; gel de heyecanlanma. Seyirciye emanet ettiğimizde bu heyecan bilinsin isterim, en azından Nevzat Amirim telsizden böyle söyledi.”

‘Yarım Kalan Aşklar’, aşk ve aksiyon dolu sahneleri ile; yeni bir hayatta, yeni bir bedende, yarıda kalmış bir aşkın zorlu sınavını anlatacak.

Dizinin yönetmen koltuğunda Suskunlar, Karışık Pizza, İkimizin Yerine gibi yapımları yöneten Umur Turagay yer alırken, senaristliğini Ethem Özışık (Poyraz Karayel, Söz), Hakan Bonomo (Adı Mutluluk, Söz) ve Ercan Uğur (Söz) üstleniyor.


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