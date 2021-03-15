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Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca'dan 'miras' açıklaması

15.03.2021 16:42 | Son Güncelleme:
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Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca'dan 'miras' açıklaması

2004 yılında hayatını kaybeden Cem Karaca'nın beşinci ve son eşi İlkim Karaca, miras tartışmaları hakkında konuştu. Usta sanatçı ile Barış Manço'nun kardeş oldukları iddialarına değinen İlkim Karaca, Karaca'nın mirasını da açıkladı.

Cem Karaca'nın 2001 yılında evlendiği İlkim Karaca, usta sanatçının önceki eşlerinden Feride Balkan ve oğlu Emrah ile yaşadığı miras krizi hakkında, Star TV'de yayınlanan 'Demet ve Alişan İle Sabah Sabah' programına konuştu.

"EŞİMİN MEZARINI AÇTIRMADIM"

"17 sene oldu yalan iddialar içimi acıtıyor" diyen İlkim Karaca, "Cem'i kaybettikten sonra saldırıya uğradım. 'Neden bize haber vermedin, medyaya biz açıklama yapacağız' dediler. Hiçbir zaman miras kavgası içinde olmadım eşimin mezarını açtırmadım" ifadelerini kullandı.

İlkim Karaca, usta sanatçının mirasını şu sözlerle açıkladı:

"Cem kazandığını yiyen, kimin ihtiyacı olsa veren biriydi. Anne-babadan kalan iki daire ve şarkı hakları var. Bana 4'te 1 kısmı kaldı ve birçok eşyayı almadım. Bazı eşyaları aldım, karşılığında hırsızlık davası bile açtılar."

Mezarı Feride Balkan ve oğlu Emrah'ın açtırdığını belirten Karaca, "Çocuk için DNA testi yapılacaksa hayattayken yapılsaydı" dedi.

Karaca, usta sanatçının hayattaki dostlarına da sistem etti: Geçmişte yaşananları bilip şimdi susan Cem'in arkadaşlarına kırgınım. Onu mezarından çıkartanları durdurmak gerekiyordu. Herkes benden bildi."

BARIŞ MANÇO CEVABI!

İlkim Karaca, Barış Manço ile Cem Karaca'nın kardeş oldukları iddiaları hakkında ise "Bildiklerimi saklamak kaydıyla şehir efsanesi olarak kalsın" ifadelerini kullandı.

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Cem Karaca
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