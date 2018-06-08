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Cem Yılmaz'a 'eşek sütü' bakımı

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.06.2018 10:06 | Son Güncelleme

Sevgilisi Defne Samyeli ile Bodrum Cennet Koyu'na demirli teknesinde tatil yapan Cem Yılmaz'ın eşek sütü sabunu kullandığı ortaya çıktı.

Cem Yılmaz'a 'eşek sütü' bakımı

Cem Yılmaz sevgilisiyle geçen günlerde Bodrum'daki bir doğal ürünler dükkânına giden ünlü komedyen, kendisi için dört kalıp eşek sütü sabunu almış. Tanesi 65 TL olan sabun, kırışıklıkları gidermeye, cildin sıklaşmasına ve yaşlanmasının gecikmesine yardımcı oluyormuş.

Habertürk Gazetesi'nden Esin Övet'in "Cem'e 65 TL’lik Eşek Sütü Sabunu" başlıklı yazısı şöyle:

"Biz kadınlar güzellik uğruna Ay’a çıkarız malum ama son yıllarda erkekler de güzelliklerinden ve bakımlarından ödün vermiyorlar. Nerede güzellik konusu açılsa erkekler de kulaklarını kabartıyorlar hemen. Artık erkeklerin de gece-gündüz kremleri çantalarından eksik değil. Mesela botokslarını da hiç ihmal etmiyorlar.

Önceki gün Bodrum’da Işıl Tan’ın meşhur Hatice Teyze Doğal Ürünler Dükkânı’na uğradım. Derde deva sabunlarına yenilerini eklemiş. 'Bu ne, ne işe yarıyor? Narlı, kabaklı sabun mu?' derken, öğrendim ki benden bir gün önce taze âşıklar Cem Yılmaz’la Defne Samyeli gitmiş Işıl’a. Merakla 'Defne hangi sabunları aldı?' dedim. Malum Defne’nin kullandığı ürünleri sorguluyorum. En çok sabunu ve kremi Cem almış. Buyurun işte. Erkekler daha ilgili diyorum anlamıyorsunuz.

Yılmaz 4 kalıp eşek sütü sabunu ve gül suları satın almış. Tabii bunun yanında 'Bayram geliyor' diyerek lokumlar ve reçeller de satın almayı ihmal etmemiş. Bu arada eşek sütü sabunu 65 TL’ymiş.

Eşek sütü sabunu kırışıklıkları gidermeye, cildin sıkılaşmasına, dolgunlaşmasına, nem oranının artmasına ve cildin yaşlanmasının gecikmesine yardımcı oluyormuş. Öte yandan güneş lekelerini yok etmekte de etkiliymiş. Sedef ve egzama tedavisine yardımcı oluyormuş. Eşek sütünde E vitamini çok yüksek. Yüksek kalsiyum ve daha az yağ içeriyor. Ayrıca daha genç görünmenizi sağlayan doğan bir retinole sahip."

PARTNERO izler görünmesin diye... O izler görünmesin diye...
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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz eşek sütü defne samyeli

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