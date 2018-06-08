Cem Yılmaz'a 'eşek sütü' bakımı

Cem Yılmaz sevgilisiyle geçen günlerde Bodrum'daki bir doğal ürünler dükkânına giden ünlü komedyen, kendisi için dört kalıp eşek sütü sabunu almış. Tanesi 65 TL olan sabun, kırışıklıkları gidermeye, cildin sıklaşmasına ve yaşlanmasının gecikmesine yardımcı oluyormuş.

Habertürk Gazetesi'nden Esin Övet'in "Cem'e 65 TL’lik Eşek Sütü Sabunu" başlıklı yazısı şöyle:

"Biz kadınlar güzellik uğruna Ay’a çıkarız malum ama son yıllarda erkekler de güzelliklerinden ve bakımlarından ödün vermiyorlar. Nerede güzellik konusu açılsa erkekler de kulaklarını kabartıyorlar hemen. Artık erkeklerin de gece-gündüz kremleri çantalarından eksik değil. Mesela botokslarını da hiç ihmal etmiyorlar.

Önceki gün Bodrum’da Işıl Tan’ın meşhur Hatice Teyze Doğal Ürünler Dükkânı’na uğradım. Derde deva sabunlarına yenilerini eklemiş. 'Bu ne, ne işe yarıyor? Narlı, kabaklı sabun mu?' derken, öğrendim ki benden bir gün önce taze âşıklar Cem Yılmaz’la Defne Samyeli gitmiş Işıl’a. Merakla 'Defne hangi sabunları aldı?' dedim. Malum Defne’nin kullandığı ürünleri sorguluyorum. En çok sabunu ve kremi Cem almış. Buyurun işte. Erkekler daha ilgili diyorum anlamıyorsunuz.