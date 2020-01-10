Cem Yılmaz: Aleyna Tilki'yi takip etmek istiyorum ama...

Cem Yılmaz katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Aleyna Tilki ve adının aşk dedikodularına karıştığı Serenay Sarıkaya ile ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı.

İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olan komedyen, "Aleyna'yı sosyal medyada takip etmek istiyorum ama yapamıyorum" dedi. Yılmaz, “Sahte hesapla takip ettiğim kimse yok. Ancak haber yapılacağını bildiğim için takip etmek isteyip de edemediğim insanlar var. Mesela Aleyna Tilki komik bir tweet atıyor. Takip etmek istiyorum ama yapamıyorum. Bunun haber olması hoş olmaz diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

