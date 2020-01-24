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Cem Yılmaz Beyaz TV'ye patladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 08:58 | Son Güncelleme

Komedyen Cem Yılmaz, Beyaz TV'de kendisi hakkında yapılan ve "Cem Yılmaz'dan illuminatiye şifreli gönderme mi?" başlığıyla ekrana getirilen haberi sosyal medya hesabından eleştirdi.

Cem Yılmaz Beyaz TV'ye patladı!

Komedyen Cem Yılmaz, Beyaz TV'de kendisi hakkında yapılan ve 'Cem Yılmaz'dan illuminatiye şifreli gönderme mi?' başlığıyla ekrana getirilen haberi ti'ye aldı.

Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Yılmaz, "İlluminatiye şifreli gönderme diyor adam abi. Ya dostlar sana, bana değil bunlar masumu, safı, bir grup milleti kandırmak, zekasını küçümsemek, aşağılamak değil de ne? Size bir şey diyeyim mi? Benim milletimi böyle şeylerle oyalayan, kesin bizim milletten değil. Kesin" ifadesini kullandı.

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Yılmaz daha önce yaptığı bir açıklamada da Tarkan ve Athena Gökhan’ı hatırlatarak “Sosyal medyadan benim anladığım kadarıyla üç kişi var memleketteki bütün kötülükleri yapan; ben, Tarkan ve Athena Gökhan” demişti.


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Cem Yılmaz, Cem Yılmaz beyaz tv,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
üzülerek izledim beyztv deki o saçmalıkları. kafasında akıl olmayanların akıl oyunu oynamaya kalkmasına ne dersiniz.
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