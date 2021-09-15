Cem Yılmaz: Bize tatil yok, biz işçiyiz

Yaz mevsimini çalışarak geçiren ve tatil yapamayan 48 yaşındaki ünlü komedyen, "Bize tatil yok, biz işçiyiz" ifadelerini kullandı.

Çekimlerin bittiğini sosyal medya hesabından da duyuran Yılmaz, film ekibinin fotoğrafını "Türkiye'nin En İyi Filmcileri. Ve 'Erşan Kuneri' bitti" mesajıyla paylaştı.

Cem Yılmaz, sevenleri tarafından merakla beklenen projesi 'Erşan Kuneri' ile ilgili bir sonraki paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

"Ben işimle gündeme gelmek istiyorum diye bir söz vardır. Genelde işsizlerin söylediği. Bu güzel işte çalışan 150 arkadaşım için söyleyeyim; adı anılmayan herkesi anacağım, adı bilinmedik kimseyi bırakmayacağım... Tüm set arkadaşlarıma kalpten teşekkür ediyorum. 10 haftada hem de pandemide 6 saatlik bir macerayı resmettik. Seyircisi olmak bir karnaval gibi oh. 6 saat Erşan. 2 dakika bile yeterken 6 saat. Tüm ekibin ellerine sağlık. Yolun yol olsun oğul."

