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Cem Yılmaz: Bize tatil yok, biz işçiyiz

15.09.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Etilerde objektiflere takılan Cem Yılmaz, dijital bir platformda yayınlanacak olan yeni projesi 'Erşan Kuneri'nin çekimlerinin tamamlandığını açıkladı.

Cem Yılmaz: Bize tatil yok, biz işçiyiz

Yaz mevsimini çalışarak geçiren ve tatil yapamayan 48 yaşındaki ünlü komedyen, "Bize tatil yok, biz işçiyiz" ifadelerini kullandı.

Çekimlerin bittiğini sosyal medya hesabından da duyuran Yılmaz, film ekibinin fotoğrafını "Türkiye'nin En İyi Filmcileri. Ve 'Erşan Kuneri' bitti" mesajıyla paylaştı.

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Cem Yılmaz, sevenleri tarafından merakla beklenen projesi 'Erşan Kuneri' ile ilgili bir sonraki paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

"Ben işimle gündeme gelmek istiyorum diye bir söz vardır. Genelde işsizlerin söylediği. Bu güzel işte çalışan 150 arkadaşım için söyleyeyim; adı anılmayan herkesi anacağım, adı bilinmedik kimseyi bırakmayacağım... Tüm set arkadaşlarıma kalpten teşekkür ediyorum. 10 haftada hem de pandemide 6 saatlik bir macerayı resmettik. Seyircisi olmak bir karnaval gibi oh. 6 saat Erşan. 2 dakika bile yeterken 6 saat. Tüm ekibin ellerine sağlık. Yolun yol olsun oğul."

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Cem Yılmaz
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