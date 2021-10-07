Cem Yılmaz da NFT furyasına katıldı: Var mı NFT isteyen?

NFT satışlarına olan ilgi son zamanlarda oldukça arttı. Ünlü isimlerin bir bir eserlerini satışa sunduğu bu sektöre son olarak ünlü komedyen Cem Yılmaz da katıldı. Yılmaz, “CEMYILMAZMCMLXXIII” adlı NFT koleksiyonunu satışa sundu.

CEM YILMAZ'IN NFT'Sİ AÇIK ARTIRMADA

Çizdiği üç adet kadın resmini NFT olarak koleksiyonuna ekleyen Yılmaz, koleksiyonu 7 gün boyunca sürecek bir açık artırmaya çıkardı.

Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Yılmaz, "Var mı NFT isteyen. İsteyene atıyorum. Deneme ya bişey değil .)" ifadelerini kullandı.

Var mı NFT isteyen.İsteyene atıyorum.Deneme ya bişey değil .) — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) October 6, 2021

Komedyen, senarist ve oyuncu olmasının yanı sıra karikatürist de olan Cem Yılmaz, bir dönem Leman Dergisi'nde de çalışmıştı.

NFT NEDİR?

NFT (Non-Fungible-Token), değiştirilemez ve takas edilemez. Bu açıdan biricik olma değeri taşırlar. Örnek vermek gerekirse herhangi bir sanatçı veya kişi, kendisine ait bir eseri NFT'ye dönüştürdüğünde bu NFT'lerin değiştirilmesi söz konusu değildir. NFT'lerin özel dijital imzası olur ve bu imza ile telif hakkı korunur. Öte yandan söz konusu NFT'den yapılan satış ile her seferinde NFT sahibine telif hakkı ücreti kripto ile ödenir.

NFT, takas edilemez jetonlar anlamına gelir. Sanat eserlerinin dijitale dönüşmesi ve dijitalde satılması demektir. En önemli özelliği tek (biricik) olmasıdır. NFT'ler blockchain (blok zinciri) teknolojisini kullanır.

Bitcoin, ethereum gibi kripto paralar da blok zinciri teknolojisini kullanmaktadır.

