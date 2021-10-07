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  4. Cem Yılmaz da NFT furyasına katıldı: Var mı NFT isteyen?

Cem Yılmaz da NFT furyasına katıldı: Var mı NFT isteyen?

07.10.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, NFT (Değiştirilemez Token) furyasına katılan isimlerden biri oldu. Cem Yılmaz, bir platform üzerinden NFT koleksiyonunu satışa çıkardı.

Cem Yılmaz da NFT furyasına katıldı: Var mı NFT isteyen?

NFT satışlarına olan ilgi son zamanlarda oldukça arttı. Ünlü isimlerin bir bir eserlerini satışa sunduğu bu sektöre son olarak ünlü komedyen Cem Yılmaz da katıldı. Yılmaz, “CEMYILMAZMCMLXXIII” adlı NFT koleksiyonunu satışa sundu.

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CEM YILMAZ'IN NFT'Sİ AÇIK ARTIRMADA

Çizdiği üç adet kadın resmini NFT olarak koleksiyonuna ekleyen Yılmaz, koleksiyonu 7 gün boyunca sürecek bir açık artırmaya çıkardı.

Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Yılmaz, "Var mı NFT isteyen. İsteyene atıyorum. Deneme ya bişey değil .)" ifadelerini kullandı.

Komedyen, senarist ve oyuncu olmasının yanı sıra karikatürist de olan Cem Yılmaz, bir dönem Leman Dergisi'nde de çalışmıştı.

NFT NEDİR?

NFT (Non-Fungible-Token), değiştirilemez ve takas edilemez. Bu açıdan biricik olma değeri taşırlar. Örnek vermek gerekirse herhangi bir sanatçı veya kişi, kendisine ait bir eseri NFT'ye dönüştürdüğünde bu NFT'lerin değiştirilmesi söz konusu değildir. NFT'lerin özel dijital imzası olur ve bu imza ile telif hakkı korunur. Öte yandan söz konusu NFT'den yapılan satış ile her seferinde NFT sahibine telif hakkı ücreti kripto ile ödenir.

NFT, takas edilemez jetonlar anlamına gelir. Sanat eserlerinin dijitale dönüşmesi ve dijitalde satılması demektir. En önemli özelliği tek (biricik) olmasıdır. NFT'ler blockchain (blok zinciri) teknolojisini kullanır.

8 ay önce 128.9 dolara alınan NFT, 6.9 milyon dolara alıcı buldu8 ay önce 128.9 dolara alınan NFT, 6.9 milyon dolara alıcı buldu

Bitcoin, ethereum gibi kripto paralar da blok zinciri teknolojisini kullanmaktadır.

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Cem Yılmaz
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