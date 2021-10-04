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  4. 8 ay önce 128.9 dolara alınan NFT, 6.9 milyon dolara alıcı buldu

8 ay önce 128.9 dolara alınan NFT, 6.9 milyon dolara alıcı buldu

04.10.2021 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NFT dünyasında gerçekleştirilen bir satış daha gündem konusu olmayı başardı. 8 ay önce sadece 0.1 Ethereum'a (128.9 dolar) satın alınan Ringers #109 NFT'si, 2.100 Ethereum'a (yaklaşık 6.9 milyon dolar) satıldı.

8 ay önce 128.9 dolara alınan NFT, 6.9 milyon dolara alıcı buldu

NFT (Değiştirilemez Token) furyasına gün geçtikçe daha fazla kişi katılıyor. Hatırlarsanız Twitter CEO'su Jack Dorsey de bu kişilerden yalnızca biriydi. Dorsey, ilk tweet'ini NFT olarak satışa çıkarmıştı. Dorsey'in NFT adımı sonrası, dünya çapında birçok ünlü NFT dünyasındaki yerini aldı. Milyonlarca dolarlık satışların gerçekleştiği bu dünyada, son olarak oldukça dikkat çekici bir satış gerçekleştirildi.

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128.9 DOLARA ALDIĞI NFT ESERDEN BÜYÜK KAR ELDE ETTİ

Nonfungible.com'da yer alan bilgiye göre, Art Blocks projesine dahil Ringers #109 NFT'si bir koleksiyoncu tarafından 2.100 Ethereum'a satın alındı. 2.100 Ethereum, yaklaşık 6.9 milyon dolara denk geliyor.

İşin ilginç yanı ise söz konusu NFT eserin, eski sahibi tarafından 8 ay önce 0.1 Ethereum'a satın alınmış olması. Veriler, eserin o dönem 128.9 dolara satın alındığını gösteriyor.

NFT satış bilgisi

Kısacası, NFT eserin eski sahibi, 8 ay önce 128.9 dolara satın aldığı Ringers #109 NFT'sini, 6.9 milyon dolara satarak, 8 ayda 5 milyon dolardan fazla kar elde etti.

Satış, Ringers #109 NFT'sini Art Blocks projesinin en pahalı NFT'si yaptı.

NFT NEDİR?

NFT (Non-Fungible-Token), değiştirilemez ve takas edilemez. Bu açıdan biricik olma değeri taşırlar. Örnek vermek gerekirse herhangi bir sanatçı veya kişi, kendisine ait bir eseri NFT'ye dönüştürdüğünde bu NFT'lerin değiştirilmesi söz konusu değildir. NFT'lerin özel dijital imzası olur ve bu imza ile telif hakkı korunur. Öte yandan söz konusu NFT'den yapılan satış ile her seferinde NFT sahibine telif hakkı ücreti kripto ile ödenir.

NFT, takas edilemez jetonlar anlamına gelir. Sanat eserlerinin dijitale dönüşmesi ve dijitalde satılması demektir. En önemli özelliği tek (biricik) olmasıdır. NFT'ler blockchain (blok zinciri) teknolojisini kullanır.

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Bitcoin, ethereum gibi kripto paralar da blok zinciri teknolojisini kullanmaktadır.

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Ethereum
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