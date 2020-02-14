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Cem Yılmaz'dan bomba paylaşım! 'Bir bu kalmıştı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 13:40 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı gündemden düşmüyor! Ünlü çift hakkında yapılan açıklamalar konuşulurken Cem Yılmaz'dan konuyla ilgili bomba bir paylaşım geldi.

Cem Yılmaz'dan bomba paylaşım! 'Bir bu kalmıştı'

Magazin gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz birlikteliği konuşulmaya devam ediyor. Atina'daki fotoğraflarla belgelenen aşk, Sarıkaya'nın da, "Her şey göründüğü gibi" sözleriyle itiraf edilmişti.

Yılmaz, sürpriz birlikteliği hakkında kendisine gelen yorum ve haberlerle ilgili esprili bir paylaşımda bulundu.

Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile olan ilişkisi hakkında çıkan haberleri yaptığı esprili bir paylaşımla eleştirdi. Yılmaz, “Bir bu kalmıştı, iyi oldu” notuyla Birleşmiş Milletler’in logosunun da yer aldığı ‘Bizim için sorun yok yeter ki mutlu olsunlar!’ açıklamasını paylaştı.

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Yılmaz'ın bu paylaşımı ise dün akşam Etiler'de görüntülenen Kerem Bursin'in yaptığı yorumu akıllara getirdi. Serenay Sarıkaya ile 4 yıl aşk yaşayan Bursin, Serenay ve Cem aşkı için "Bu konunun içine dahil olmak istemiyorum. Benimle ilgili bir konu değil. Herkes mutlu olsun" demişti.

Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz aşkına Kerem Bürsin yorumuSerenay Sarıkaya-Cem Yılmaz aşkına Kerem Bürsin yorumu

DEFNE SAMYELİ'NİN AÇIKLAMALARI

Yılmaz'ın eski sevgilisi Defne Samyeli, "Açıklama gibi büyük laflar etmeyelim. Benim birkaç söz borcum var. O da siz basına... Ben asılsız haberlerden dolayı çok tramvalar yaşadım. O yüzden ön yargılarım var. Ekim ayında 3. şahıslar hakkında çıkan haber üzerine bir yazı yazdım ve sosyal medyadan yayınladım. Bugüne geldiğimizde ise yeni ve sürpriz şekilde öğrendiğim gelişmelere baktığımız zaman, bu haberleri işini doğru yapan arkadaşlar yazıp, dökmüşler. Ekim ayında 3. şahıslar hakkında çıkan haber üzerine bir yazı yazdım ve sosyal medyadan yayınladım. Bugüne geldiğimizde ise yeni ve sürpriz şekilde öğrendiğim gelişmelere baktığımız zaman, bu haberleri işini doğru yapan arkadaşlar yazıp, dökmüşler. Ben bilmiyormuşum. Görememişim. Hiç ihtimal vermedim ve hiç konduramadım. Beni lütfen mazur görün. Size haksızlık etmişim. Daha fazlasını söyleyemem. Hiç yakışık olmaz. Bana yakışmaz. Siz neler yaşıyorsanız, ben de onları yaşıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Defne Samyeli’nin üstü kapalı ihanet iması ve “Konduramadım” açıklamasının ardından Cem Yılmaz, Twitter’da bir video paylaşmıştı. Görüntülerdeki kişi, “Biz düşmanları biliyoruz, sen bizi dostlardan koru!” ifadelerini kullanıyor. Daha sonra ise şarkıcı Bergen'in, "Sen affetsen, ben affetmem" şarkısı çalmaya başlıyordu.

Öte yandan Cem Yılmaz'ın sevgilisi Serenay Sarıkaya, çok yakında şarkıcı Bergen'in hayatını canlandıracağı bir filmle beyazperdeye dönecek.

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