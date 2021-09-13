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Cem Yılmaz duyurdu: Erşan Kuneri bitti

13.09.2021 01:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Yılmaz'ın yeni projesi olan ve Erşan Kuneri dizisinin çekimleri tamamlandı. Cem Yılmaz son set gününden kareyi Instagram'dan paylaştı. Yılmaz, "Seyircisi olmak bir karnaval gibi oh. 6 saat Erşan. 2 dakika bile yeterken 6 saat. Tüm ekibin ellerine sağlık. Yolun yol olsun oğul" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz duyurdu: Erşan Kuneri bitti

Başrollerinde Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Necip Memili, Özkan Uğur ve Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin yer aldığı Erşan Kuneri dizisinin çekimleri yaz boyunca devam etti.
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2022 yılında Netflix'te yayınlanacak olan Erşan Kuneri dizisinin çekimleri dün akşam sona erdi.

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Cem Yılmaz son set gününde dizi ekibiyle çekilen bir kareyi Instagram'dan paylaştı.

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Çekimlerin bittiğini duyuran ünlü sanatçı "Türkiye'nin en iyi filmcileri. Ve Erşan Kuneri bitti" notunu yazdı.

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"YOLUN YOL OLSUN OĞUL"

Cem Yılmaz bir başka paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

"Ben işimle gündeme gelmek istiyorum diye bir söz vardır. Genelde işsizlerin söylediği. Bu güzel işte çalışan 150 arkadaşım için söyleyeyeyim, adı anılmayan herkesi anacağım adı bilinmedik kimseyi bırakmayacağım. Tüm set arkadaşlarıma kalpten teşekkür ediyorum. 10 haftada hem de pandemide 6 saatlik bir macerayı resmettik. Seyircisi olmak bir karnaval gibi oh. 6 saat Erşan. 2 dakika bile yeterken 6 saat. Tüm ekibin ellerine sağlık. Yolun yol olsun oğul"
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Netflix Cem Yılmaz
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