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Cem Yılmaz "Ey dernek seni ciddiyete davet ediyorum" diyerek paylaştı

22.11.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Yılmaz, Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneği’nin Erşan Kuneri dizisinde ‘alkol ve sigarayı özendirdiği’ gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin açıklama yaptı. Yılmaz paylaşımında Ey dernek seni ciddiyete davet ediyorum" dedi.

Cem Yılmaz "Ey dernek seni ciddiyete davet ediyorum" diyerek paylaştı

Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneği Cem Yılmaz’a Erşan Kuneri dizisinde ‘alkol ve sigarayı özendirdiği’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Cem Yılmaz ise bu konuda sessiz kalmadı.

Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla derneği ‘ciddiyete davet ederek’ şu ifadeleri kullandı:

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“Bin dert var ama ben yine görevimi (!) yapayım. Bir dernek -25 yıldır yapıldığı gibi- beni, filmimi savcılığa şikayet etmiş! İddia da ben sigara kartellerinden para alıyormuşum ve filmlerde sigara içiyormuşum. Ey dernek seni ciddiyete davet ediyorum! Ama sen bilirsin.”

Cem Yılmaz’a Erşan Kuneri davası Cem Yılmaz’a Erşan Kuneri davası


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