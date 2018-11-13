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Cem Yılmaz yeni filmi Emanet'i böyle açıkladı! Emanet filmi oyuncuları kimler?

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.11.2018 02:01 | Son Güncelleme

2019'da Karakomik Filmler ile vizyonda olmaya hazırlanan Cem Yılmaz, üçüncü filmi Emanet'in çekimlerine başladığını duyurdu.

Cem Yılmaz yeni filmi Emanet'i böyle açıkladı! Emanet filmi oyuncuları kimler?

Ocak ayında Kaçamak ve 2 Arada isminde 60 dakikalık ve iki bağımsız hikaye ile izleyicilerinin karşısında olmaya hazırlanan usta komedyen Cem Yılmaz, Karakomik Filmler serisinde yer alan üçüncü filminin Emanet olduğunu açıklamıştı. Yılmaz, filmin kadrosunu da daha sonra açıklayacağını söylemişti.

Cem Yılmaz Emanetin çekimlerine başladı, oyuncuları duyurdu

EMANET FİLMİNİN KADROSUNU AÇIKLADI
Cem Yılmaz, sosyal medya paylaşımında Emanet'in çekimlerine başladığını duyurdu. Yılmaz, paylaşımına filmin oyuncularını da etiketledi. 'Senenin 3. Filmi Emanet’in çekimleri başladı.' notunu düşen Yılmaz'ın filminin kadrosunda, Çağlar Çorumlu, Özge Özpirinççi, Necip Memili ve Tülin Özer var.

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OZAN GÜVEN YORUM YAPTI
Cem Yılmaz'ın yakın arkadaşı Ozan Güven, fotoğrafın altına 'Cem bey hayırlı olsun,Allah baba utandırmasın..Kılıktan kılığa giriyorsunuz maşalllah...' yorumunu yaptı. Cem Yılmaz da Ozan Güven'e karşılık olarak, 'Ozan bey bu sene böyle ! Sanat konuşulacak bu sene ben öyle düşünüyorum..Yeni tiyatro oyununuzun takvimini seyircimiz iple çekiyor' dedi.

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