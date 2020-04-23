Cemaatsiz evde teravih namazı nasıl kılınır? 2020 Ramazan ayının ilk teravih namazı bu gece kılınacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle insanların toplu olarak bir araya geldiği durumların önüne geçilmeye çalışılıyor. Bu yüzden camilerde toplu namaz kılınmasına da ara verildi. Nitekim normalde Ramazan ayında cemaatle kılınan teravih namazı için de Diyanet evde kılınması üzerine çağrıda bulundu. Peki camide toplu kılınması şart olmayan teravih namazı nasıl kılınır?
EVDE VEMAATSİZ TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?
Vitir Vacip Namazının 1. Rekatı
– Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü üç rekatlık Vitir Vacip namazını kılmaya"
– Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.
– Sübhaneke okunur.
– Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim"
– Fatiha okunur:
– Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.
– "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
– Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
-"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
-"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar.
-"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
-"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.
Vitir Vacip Namazının 2. Rekatı
– Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"
– Fatiha okunur:
– Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.
– "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
– Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
-"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
-"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar.
-"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
-"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.
– Ettehıyyatü okunur. Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.
Vitir Vacip Namazının 3. Rekatı
–– Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"
– Fatiha okunur:
– Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.
– Sonra tekrar tekbir alınır. Bu tekbir niyet etmeden sadece "Allahu Ekber" demek sureti ile yapılır ve tekrar eller bağlanır.
– Kunut Duaları okunur.
– "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
– Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
-"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
-"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar.
-"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
-"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.
– Ettehıyyatü okunur.
– Salli ve Barik duaları okunur.
– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
– Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.
Sonra Yatsı Namazı içinde olan Namaz tesbihatı yapılır
Teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Ancak hem Teravih hem de vitir namazı, yatsı namazının farzından sonra kılınır. Bu itibarla yatsı namazının farzını kılmadan vitir ve Teravih namazı kılınır ise vitir ve Teravihin yeniden kılınması gerekir. Eğer vakit çıkmış ise; Teravihin kazası gerekmez, vitrin kazası gerekir.
Peygamber Efendimiz (s.a.s.)'in kıldırmış olduğu Teravih namazlarının kaç rekat olduğu konusunda kesin bir rivayet bulunmamaktadır. Hz. Ömer zamanındaki cemaatle kılınan Teravih namazlarının rekatları konusunda ise iki rivayet vardır; yirmi rekat, on bir rekat. Hz. Ömer'in dönemiyle ilgili farklı rivayetler; Nevevi ve Ayni tarafından, on bir rekatla ilgili rivayetin Hz. Ömer'in halifeliğinin ilk döneminde kılınan Teravih namazlarıyla ilgili olduğu, sonra Teravihin yirmi rekat olarak yerleştiği ve günümüze kadar da böyle devam ettiği şeklinde açıklanmıştır. Teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi de doğru değildir. Ki Peygamber Efendimiz bile ilk başlarda cemaatle kıldırdığı fakat farz olur endişesiyle tek başına kılmaya başlamıştır. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, Teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması halinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir.