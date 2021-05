Cemal Can Canseven'den Barış Murat Yağcı'ya jet yanıt

Survivor'daki dostluk bitti; Barış Murat Yağcı Survivor 2020 yarışmasının şampiyonu Cemal Can Canseven hakkında şoke eden sözler söyledi.

Barış Murat Yağcı "Her Şeye Rağmen" adlı kitabında Cemal Can'ı kastederek "Kazanan kişinin gerçek bir 'Survivor' olduğunu hiçbir zaman düşünmedim" sözleri tartışmalara bir yenisini daha ekledi.

Yağcı kitabında "Çocuğu seviyorum ama benim omzumda kapsül parçalı, iki kırığım varken bununla ilgili ağlamıyordum. Ama o, omzunu parkurda bir yere sürtüyor ve ağlıyordu. Bazı şeyler ilginç geliyor" diyerek herkesi şaşırttı.

Bu açıklamalara ise Cemal Can Canseven'den videolu bir yanıt geldi. Cemal Can paylaşımıyla eski dostuna yanıt verdi. Cemal Can Canseven açıklamasında "Ne bu tantana ben her şeyi söylemiştim zaten en başından" dedi.