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Cemal Can Canseven'den Barış Murat Yağcı'ya jet yanıt

02.05.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barış Murat Yağcı eski dostu Cemal Can Canseven'i hedefine koydu. Survivor şampiyonundan Barış Murat Yağcı'ya bomba bir yanıt geldi.

Survivor'daki dostluk bitti; Barış Murat Yağcı Survivor 2020 yarışmasının şampiyonu Cemal Can Canseven hakkında şoke eden sözler söyledi.

Barış Murat Yağcı "Her Şeye Rağmen" adlı kitabında Cemal Can'ı kastederek "Kazanan kişinin gerçek bir 'Survivor' olduğunu hiçbir zaman düşünmedim" sözleri tartışmalara bir yenisini daha ekledi.

Yağcı kitabında "Çocuğu seviyorum ama benim omzumda kapsül parçalı, iki kırığım varken bununla ilgili ağlamıyordum. Ama o, omzunu parkurda bir yere sürtüyor ve ağlıyordu. Bazı şeyler ilginç geliyor" diyerek herkesi şaşırttı.

Ekran Alıntısı

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Bu açıklamalara ise Cemal Can Canseven'den videolu bir yanıt geldi. Cemal Can paylaşımıyla eski dostuna yanıt verdi. Cemal Can Canseven açıklamasında "Ne bu tantana ben her şeyi söylemiştim zaten en başından" dedi.

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Barış Murat Yağcı Cemal Can Canseven
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