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  4. Cemal Can Canseven Kim Kardashian’a seslendi! ‘Hırsız seni fikirsiz...’

Cemal Can Canseven Kim Kardashian’a seslendi! ‘Hırsız seni fikirsiz...’

29.10.2020 16:01 | Son Güncelleme:
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Cemal Can Canseven Kim Kardashian’a seslendi! ‘Hırsız seni fikirsiz...’

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven sosyal medya hesabından Kim Kardashian’a sert sözler sarf etti. Yaptığı paylaşıma Kim Kardashian’ı da etiketleyen Cemal Can Canseven, ünlü ismi fikir hırsızlığıyla suçladı.

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven yarışmanın sonrasında özel hayatına döndü. Geçtiğimiz ay yakın arkadaşı sosyal medya fenomeni Danla Bilic’in doğum gününe özel bir pasta yaptıran Cemal Can’ın paylaşımı gündeme bomba gibi düştü. Danla Bilic ve Kim Kardashian’ın doğum gününü pastasının pişti olmasına dikkat çeken Cemal Can’ın gönderisi hayranlarını gülümsetmeyi başardı.

‘911’İ ARAYALIM’

cemal can canseven

Kim Kardashian ve Danla Bilic’in doğum günü pastalarını paylaşan Cemal Can, ‘Hırsız seni fikirsiz’ notunu ekledi. Gönderisine arkadaşı Danla Bilic’i de etiketleyen Cemal Can, “Ah kuzum hep hırsızlık yapmışlar hakkımızı ara. 911’i arayabilirsin” dedi. İkilinin arasında geçen eğlenceli diyalog ise sevenlerini mutlu etti.

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