Cemal Can ve Danla Bilic soluğu Şeyma Subaşı'nın yanında aldı

'Survivor' yarışması için yaklaşık beş ay boyunca Dominik Cumhuriyeti’nde kalan Cemal Can Cansever, İstanbul Galataport’ta yapılan finalin ardından ailesi ve arkadaşlarıyla hasret gidermeye başladı. Annesi, babası ve ablası ile İzmir’de zaman geçiren Cemal Can ardından yakın arkadaşı Danla Bilic’in yanına Çeşme’ye gitti.

İkili, Çeşme geceleri ve sahillerinde geçirdikleri anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Ünlü ikili ardından da Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ve kızı Melisa'yı ziyaret etti. O anları paylaşan Subaşı ilgi odağı oldu. Cemal Can, Danla Bilic ve Şeyma Subaşı Melisa'nın gösterdiği videoyla oynamaya çalışırken ekranlara yansıdı.

Danla Bilic ve Subaşı daha önce sosyal medyadan gerilim yaşamış takipçi yüzünden atışmıştı. Bilic bir videosunda Şeyma Subaşı makyajı yapmıştı. Videolarında sadece makyajla yetinmeyip aynı zamanda dedikodunun da dibine vuran Bilic, Şeyma Subaşı ile nasıl birbirleriyle laf kavgası yaptıklarını anlatmıştı.