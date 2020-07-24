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Cemal Can ve Danla Bilic soluğu Şeyma Subaşı'nın yanında aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2020 09:01 | Son Güncelleme

'Survivor 2020' yarışmasının şampiyonu Cemal Can Cansever programdan önceki hayatına adapte olmaya başladı. Sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile yakın dostluğuyla tanınan Cemal Can, yaz tatilinin keyfini çıkartmak için Çeşme’nin yolunu tutmuştu. Ünlü ikili daha sonra soluğu Şeyma Subaşı'nın yanında aldı.

'Survivor' yarışması için yaklaşık beş ay boyunca Dominik Cumhuriyeti’nde kalan Cemal Can Cansever, İstanbul Galataport’ta yapılan finalin ardından ailesi ve arkadaşlarıyla hasret gidermeye başladı. Annesi, babası ve ablası ile İzmir’de zaman geçiren Cemal Can ardından yakın arkadaşı Danla Bilic’in yanına Çeşme’ye gitti.

İkili, Çeşme geceleri ve sahillerinde geçirdikleri anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Danla Bilic ve Cemal Can birbirlerine kavuştu!Danla Bilic ve Cemal Can birbirlerine kavuştu!

Ünlü ikili ardından da Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ve kızı Melisa'yı ziyaret etti. O anları paylaşan Subaşı ilgi odağı oldu. Cemal Can, Danla Bilic ve Şeyma Subaşı Melisa'nın gösterdiği videoyla oynamaya çalışırken ekranlara yansıdı.

Danla Bilic ve Subaşı daha önce sosyal medyadan gerilim yaşamış takipçi yüzünden atışmıştı. Bilic bir videosunda Şeyma Subaşı makyajı yapmıştı. Videolarında sadece makyajla yetinmeyip aynı zamanda dedikodunun da dibine vuran Bilic, Şeyma Subaşı ile nasıl birbirleriyle laf kavgası yaptıklarını anlatmıştı.

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