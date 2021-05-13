Cemre Kemer'in yeni boğaz manzarası

Bir döneme damga vuran 'Hepsi' grubunun solistlerinden Cemre Kemer, geçtiğimiz yıl aralık ayında sevgilisi Emir Medina ile sürpriz bir şekilde evlenmişti. Nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyuran Kemer, eşi ile ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

CEMRE'NİN YENİ MANZARASI

Doğum öncesi yeni ev telaşına giren Cemre Kemer, Boğaz manzarasına hakim apartman dairesine taşındı. Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan şarkıcı, yeni evinden ilk fotoğrafı takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

