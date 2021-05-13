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Cemre Kemer'in yeni boğaz manzarası

13.05.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan ünlü şarkıcı Cemre Kemer, doğum öncesi yeni ev telaşına girdi. 36 yaşındaki Kemer, Boğaz manzaralı apartman dairesine taşındı.

Cemre Kemer'in yeni boğaz manzarası

Bir döneme damga vuran 'Hepsi' grubunun solistlerinden Cemre Kemer, geçtiğimiz yıl aralık ayında sevgilisi Emir Medina ile sürpriz bir şekilde evlenmişti. Nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyuran Kemer, eşi ile ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

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CEMRE'NİN YENİ MANZARASI

Doğum öncesi yeni ev telaşına giren Cemre Kemer, Boğaz manzarasına hakim apartman dairesine taşındı. Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan şarkıcı, yeni evinden ilk fotoğrafı takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

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Cemre Kemer Instagram
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