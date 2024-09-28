Cenazesi 27 gün sonra getirildi! Ahu Tuğba son yolculuğuna uğurlanıyor! Yeşilçam yıldızına büyük vefasızlık... Anjelik Calvin'i bir tek o yalnız bırakmadı

Yeşilçam'ın efsane ismi Ahu Tuğba, ABD'de birlikte yaşadığı kızı Anjelik Calvin'in evinde 1 Eylül'de hayatını kaybetmişti. KOAH hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen Tuğba'nın cenazesi 27 gün sonunda ülkeye getirildi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Ahu Tuğba için Beyoğlu Atlas’ta anma töreni düzenlendi. Anjelik Calvin annesine son vedasında gözyaşlarını tutamadı ve son sözleriyle adeta yürekleri sızlattı.

VEFASIZLIĞA SİTEM ETTİ

Vefasızlıktan yakınan Anjelik annesi öldükten sonra kimsenin yanında durmadığını söyleyerek 'Allah durdu yanımızda. Değerli Türk Devleti, Mevlüt Çavuşoğlu durdu yanımızda. Başka kimse durmadı' diyerek sitem etti.

Anjelik Calvin “Toprağa verelim, duasını edelim rahatlayacağım… Çarpılacağız Allah katında” diyerek gözyaşı döktü.

'YAZIKLAR OLSUN'

Yoğun bir katılımın olmadığı törende Serpil Çakmaklı Anjelik Calvin'i bir an olsun yalnız bırakmadı. Çakmaklı “Bu şekilde uğurlanmasını şiddetle kınıyorum. Cenazenin dolup taşması lazımdı. Yazıklar olsun” diye isyan etti.

NURİ ALÇO DA ORADAYDI

Nuri Alço, Ahu Tuğba’nın anma törenine gelen isimlerden biri oldu. Alço 'Otopsi raporunda bir şey çıkmadı. Ahu Tuğba'nın ölümü şüpheli değil.' açıklamasını yaptı.