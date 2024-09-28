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  4. Cenazesi 27 gün sonra getirildi! Ahu Tuğba son yolculuğuna uğurlanıyor! Yeşilçam yıldızına büyük vefasızlık... Anjelik Calvin'i bir tek o yalnız bırakmadı

Cenazesi 27 gün sonra getirildi! Ahu Tuğba son yolculuğuna uğurlanıyor! Yeşilçam yıldızına büyük vefasızlık... Anjelik Calvin'i bir tek o yalnız bırakmadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.09.2024 11:38
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Amerika'nın Miami kentindeki evinde 1 Eylül’de yaşamını yitiren Ahu Tuğba’nın cenazesi dün akşam Türk Hava Yolları’na ait Miami-İstanbul seferini yapan yolcu uçağıyla 27 gün sonunda ülkeye getirildi. Ahu Tuğba için Beyoğlu Atlas’ta anma töreni düzenlendi. Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik annesine son vedasında gözyaşlarını tutamadı ve vefasızlık nedeniyle sitem etti.

Cenazesi 27 gün sonra getirildi! Ahu Tuğba son yolculuğuna uğurlanıyor! Yeşilçam yıldızına büyük vefasızlık... Anjelik Calvin'i bir tek o yalnız bırakmadı

Yeşilçam'ın efsane ismi Ahu Tuğba, ABD'de birlikte yaşadığı kızı Anjelik Calvin'in evinde 1 Eylül'de hayatını kaybetmişti. KOAH hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen Tuğba'nın cenazesi 27 gün sonunda ülkeye getirildi.

AHU TUĞBA CENAZESİ

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Ahu Tuğba için Beyoğlu Atlas’ta anma töreni düzenlendi. Anjelik Calvin annesine son vedasında gözyaşlarını tutamadı ve son sözleriyle adeta yürekleri sızlattı.

ANJELİK

VEFASIZLIĞA SİTEM ETTİ

Vefasızlıktan yakınan Anjelik annesi öldükten sonra kimsenin yanında durmadığını söyleyerek 'Allah durdu yanımızda. Değerli Türk Devleti, Mevlüt Çavuşoğlu durdu yanımızda. Başka kimse durmadı' diyerek sitem etti.

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Anjelik Calvin “Toprağa verelim, duasını edelim rahatlayacağım… Çarpılacağız Allah katında” diyerek gözyaşı döktü.

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'YAZIKLAR OLSUN'

Yoğun bir katılımın olmadığı törende Serpil Çakmaklı Anjelik Calvin'i bir an olsun yalnız bırakmadı. Çakmaklı “Bu şekilde uğurlanmasını şiddetle kınıyorum. Cenazenin dolup taşması lazımdı. Yazıklar olsun” diye isyan etti.

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NURİ ALÇO DA ORADAYDI

Nuri Alço, Ahu Tuğba’nın anma törenine gelen isimlerden biri oldu. Alço 'Otopsi raporunda bir şey çıkmadı. Ahu Tuğba'nın ölümü şüpheli değil.' açıklamasını yaptı.

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Ahu Tuğba Serpil Çakmaklı yeşilçam
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