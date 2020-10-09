HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cenazesini kadınlar taşıdı! Bihter'i son yolculuğuna böyle uğurladılar

Cenazesini kadınlar taşıdı! Bihter'i son yolculuğuna böyle uğurladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 15:16 | Son Güncelleme

İzmir Karşıyaka'da boşanma aşamasında olduğu eşi Rahman Yalçınsoy tarafından duruşmaya saatler kala bıçaklanarak öldürülen Bihter Yalçınsoy, memleketi Eskişehir’de toprağa verildi. Yalçınsoy'un cenazesini cemevi bahçesine kadınlar taşırken, anne Gülay Yılmaz kızının tabutuna sarılarak, “Yavrum, annen kurban olsun, benim yavrum, kuzum” diye gözyaşı döktü.

Cenazesini kadınlar taşıdı! Bihter'i son yolculuğuna böyle uğurladılar

İzmir’in Karşıyaka ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde boşanma aşamasındaki eşi Rahman Yalçınsoy’un bıçaklayarak öldürdüğü Bihter Yalçınsoy’un cenazesi, dün akşam saatlerinde Eskişehir’e getirilerek Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi’ndeki Hacı Bektaş Veli Vakfı Kültür Merkezi’ne götürüldü. Bihter Yalçınsoy’un annesi Gülay Yılmaz, taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına boğuldu. Yılmaz, “Bihter’im, yavrum, güzel yüzüne nasıl vurdu? Karabiberim, nasıl kıydılar sana. Böyle sevgi mi olur, bu sevgi değil ki. Gözümün önünde indirdi yavrumu. Bu son olsun, artık yeter. İnsan canı bu kadar ucuz mu? Yaktın bizi Bihter. Sen son ol yavrum. Annen kurban olsun, kuzum benim. Sen soldun mu gülüm benim, huzurla yat yavrum benim” dedi.

'KAPIYI AÇINCA, KALBİNE BIÇAĞI SAPLADI'

Bihter Yalçınsoy’un kuzeni Dilay Yavaş ise cinayetin planlı olduğunu ifade ederek, “Önceleri ‘çok seviyorum, geri barışalım’ diye defalarca aradı, mesajlar attı. Sonra anlaşmalı boşanmaya ikna etti. Gitme dedik, vekaletini verip yapma dedik. Ama maalesef bizi dinlemedi. Bir şey yapmayacağını düşünüyordu. Girip koruma kararı çıkartacağını söyledi. Anlaşmalı bir şekilde boşanacağını söyledi. Biliyorduk, aklımıza gelen başımıza geldi. Bihter kapıyı açınca, kalbine bıçağı saplamış. Kasıtlı, bilerek, planlayarak, isteyerek oldu. Evlendiği günden beri huzursuzdu. Defalarca ayrılmak istedi. Dava için İzmir’e gitmişti, daha önce bir aydır Eskişehir’de kalıyordu. Ertesi gün saat 13.00’te davası vardı” diye konuştu.
664bc43f0df39f0469cdf0efd960d05e

CENAZESİNİ KADINLAR TAŞIDI

Cenaze işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bihter Yalçınsoy’un cenazesi kadın derneği üyelerini de aralarında olduğu kadınlar tarafından cemevinin bahçesine taşındı. En önde olan anne Gülay Yılmaz, kızının tabutuna sarılarak, “Yaktın Bihter, yaktın bizi. Yavrum, canım annen kurban olsun” diye gözyaşı döktü. Bihter Yalçınsoy’un cenazesine baba Hasan Hüseyin Yılmaz’ın yanı sıra CHP Eskişehir milletvekilleri Jale Nur Süllü ile Utku Çakırözer, genç kadının yakınları ve akrabaları katıldı. Cemevindeki cenaze töreninin ardından Bihter Yalçınsoy, Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Onu tanıyabildiniz mi? 'Evden çalıştığım zamanlar' Onu tanıyabildiniz mi? 'Evden çalıştığım zamanlar'
'Yok artık' dedirten olay! Emzikli torununun eline silah verdi'Yok artık' dedirten olay! Emzikli torununun eline silah verdi
2020 EKPSS ne zaman yapılacak?2020 EKPSS ne zaman yapılacak?
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
Buluştukları erkeklere hayatlarının şokunu yaşattılar
Buluştukları erkeklere hayatlarının şokunu yaşattılar
Vakalar yeniden artışa geçti
Vakalar yeniden artışa geçti
İzmir'in ardından bir haber de Kırıkkale'den! 7 kişi hayatını kaybetti
İzmir'in ardından bir haber de Kırıkkale'den! 7 kişi hayatını kaybetti
Babası hastayken o gecelerde! 'Ölelim mi' yanıtı olay oldu
Babası hastayken o gecelerde! 'Ölelim mi' yanıtı olay oldu
Büyük panik! Yanmaktan son anda kurtuldular
Büyük panik! Yanmaktan son anda kurtuldular
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Diğer Haberler
Taksim'de gece yarısı operasyonu! İBB ekipleri tezgahları topladı
Ter: Taksim... Bir gecede hepsi toplandı
GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil açıkladı! 62 madencide koronavirüs tespit edildi
62 madencide koronavirüs tespit edildi
Ağzında emzik olan 2 yaşındaki torununun eline silah verip ateş ettirdi
'Yok artık' dedirten olay! Emzikli torununun eline silah verdi
İzmir'de yurt dışına geçmeye çalışan 130 sığınmacı yakalandı
Bu tekneden 130 kişi çıktı
Bursa İl Sağlık Müdürü açıkladı: Bir pozitif hastayı kuaförde gelin başı yaptırırken bulduk
İl Sağlık Müdürü açıkladı: Bir pozitif hastayı kuaförde gelin başı yaptırırken bulduk
Dosta güven, düşmana korku salıyorlar! İşte Türkiye'nin İHA ve SİHA'ları
Dosta güven, düşmana korku salıyorlar! İşte Türkiye'nin İHA ve SİHA'ları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.