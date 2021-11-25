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Cengiz Kurtoğlu'nun saldırdığı Mustafa Can: Düşmanca ve katilce bir saldırıda bulundu

25.11.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cengiz Kurtoğlu tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan ve yüzünden yaralanan Mustafa Can, 2. Sayfa programına konuk oldu. Kurtoğlu'na Orhan Gencebay ile ilgili soru sorduğunu ve sonrasında kavga çıktığını söyleyen Can, "Düşmanca ve katilce bir saldırıda bulundu" dedi.

Cengiz Kurtoğlu bıçaklı saldırı haberiyle gündeme bomba gibi düştü. Kurtoğlu'nun kendisine bıçakla saldırdığını ileri süren Mustafa Can, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olarak yaşadıklarını anlattı.

Cengiz Kurtoğlu gözaltına alınırken yüzünden yaralanan Mustafa Can, ünlü sanatçıdan şikayetçi oldu. Polis merkezine götürülen Cengiz Kurtoğlu ilk ifadesinde, Orhan Gencebay'a ve diğer sanatçılara hakaret ettiği için Can ile tartıştığını söyledi.

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"HÂLÂ ŞOKTAYIM!"

Programa katılan ve olaylı gecede yaşadıklarını atlatamadığını söyleyen Mustafa Can, şunları söyledi: "Keşke yaşanmasaydı, hâlâ şoktayım. Hayatımda böyle bir şeyle karşılaşacağımı ne düşünebilirdim ne de olması gerekirdi. Tolga Yüce'yle 1 ay önce tanıştık. Geçen pazar günü arayıp pazartesi günü doğum günü olduğunu söyleyerek davet etti. Arkadaşım Mehmet'i de davet etti ama o 'Bence gitmeyelim. Onların alanları başka biz onlarla ne paylaşacağız' diyerek gitmek istemedi. Ben de Tolga'yı çok sıcak biri olarak gördüğüm için gitmesem ayıp olur diye düşündüm. Hediyemizi alıp partiye gittik. 7-8 kişilik bir gruptu. Tanıdık olarak bir Erol Köse ve Tolga vardı. Bir bayan vardı tanıyordum ama kim olduğunu çıkaramadım birine sorunda Esra Sönmezer olduğunu öğrendim. Aramızda normal bir muhabbet ediyoruz bana o arada bir bardak içki ikram ettiler. Sonra Cengiz bey geldi. Normal konuşurken Cengiz bey konuyu Bulgaristan'dan açtı ben de Boşnak olduğum için muhabbete dahil oldum."

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"KURTOĞLU, SERVİS BIÇAĞIYLA ÜZERİME GELDİ"

"Cengiz Kurtoğlu Bulgaristan vatandaşı olduğunu söyledi ben de hangi bağdan dolayı bu vatandaşlığı aldığını sordum" diyen Mustafa Can açıklamasının devamında "Bulgaristan'daki roman asıllı şarkıcılardan konuşurken Orhan Gencebay'ın roman asıllı olup olmadığını sordum. Cengiz Kurtoğlu önce duraksadı sonra birkaç dakika sonra 'Hayır' dedi. Yanımdaki Tolga Yüce elimi sıkıp 'Abi bir şey sorma' dedi" diyerek anlatmaya devam etti.

Saldırıya uğrayan Can "O esnada da Cengiz Kurtoğlu triplere girmeye başladı. Sonra da küfür ederek 'kalk ulan oradan' dedi. Şimdi bir suçum yokken böyle bir terbiyesizliğe maruz kaldım. Beni oradan 'abi o kafayı buldu sen üsteleme' falan diye beni oradan götürmeye çalıştılar. Biz de Esra Sönmezer ile çıkışa doğru yürüyorduk. Arkamı döndüm Cengiz Kurtoğlu ve 4-5 adam arkamdan geldi. Kurtoğlu, masadan servis bıçağını alıp direkt üzerime geldi. Esra Sönmezer'den başka kimse araya girmeye çalışmadı. Hatta Cengiz Kurtoğlu üzerime gelince araya Esra Hanım girdi" dedi.

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"ÖNCE BURNUMDAN SONRA DA YANAĞIMDAN YARALADI"

Saldırıyla neye uğradığını şaşıran iş insanı o anları ise şöyle anlattı: "Önce yumruk salladı ama boşa çıktı. Sonra bıçakla önce burnuma sonra yanağıma saldırdı. Düşmanca ve katilce bir saldırıda bulundu. Sonra karakola gittim oradan da hastaneye. Cengiz Bey benden özür dilerse şikayetimi geri çekebilirim. Bana bıçağın keskin olmayan tarafıyla saldırdı. Ben bu olaydan önce Cengiz Kurtoğlu'nu severdim. Ben ondan böyle basit bir savunma beklemiyordum. Kurtoğlu bana saldırırken kimse gelip onu durdurmaya çalışmadı. Sadece Esra Sönmezer araya girdi."


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Cengiz Kurtoğlu
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