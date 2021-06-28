Cenk Eren'den Şeyma Subaşı yorumu: Keşke haklı çıkmasaydım

Mısırlı Mohammed Al Saloussi'nin, sevgilisi Şeyma Subaşı ile kızı Melisa’nın yolculuk yapabilmesi için bir yolcu uçağının tüm biletlerini satın alarak uçağını kapatması çok konuşulmuştu.

Bu jeste ünlü şarkıcı Cenk Eren şüphe ile yaklaşıp, "Bu kadar kolay harcanan paraların kaynakları hep sorunlu olur, bu imkanlardan yararlanırken bunun kaynağını sormak lazım. Allah korusun siz sevgiliniz sanırsınız, o sizi başka şeyler için kullanıyordur haberiniz bile olmaz. Bir de evladınız yanınızda" demişti.

"BEN YAZINCA LİNÇ EDİLMİŞTİM"

Cenk Eren, Mohammed Alsaloussi hakkındaki dolandırıcılık iddialara üzerine o günlerde yaptığı yorumu hatırlatıp "Keşke haklı çıkmasaydım, bir de böyle yazdığım için linçe uğramıştım" dedi.



