Cenk Eren kiracıyı ifşa etti! "Arap dostlarımız kiraladıkları daireyi..."

Şarkıcı Cenk Eren evini görünce şoke oldu, yaşadıklarını sosyal medyadan paylaştı. Geçtiğimiz yıl İstanbul'daki evini Suudi Arabistanlılara kiralayan şarkıcı Cenk Eren evinin son haliyle neye uğradığını şaşırdı. Kiracıların, evin içini adeta harabeye çevirdiği ortaya çıktı.

Cenk Eren geçtiğimiz yıl İstanbul'daki evini Suudi Arabistanlılara bir yıl kontratla kiraya verdi. Yaklaşık altı ay önce de dairesini satan Eren, önceki gün evin yeni sahiplerinin kendisine gönderdiği video ile neye uğradığını şaşırdı.

"VİCDANLA ALAKALI BİR DURUM"

Ünlü şarkıcı, görüntüleri sosyal medya hesabından, "Bir atasözü var, 'Beş parmağın, beşi de bir olmaz'. Öyle düşünmek istiyorum. Arap dostlarımız kiraladıkları daireyi böyle kullanıp bırakıp gitmiş. Vicdanla alakalı bir durum" notuyla yayınladı.

