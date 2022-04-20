Cep telefonu hayatını kurtardı! Kurşun cep telefonuna ispat edilince ölümden kıl payı kurtuldu

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın etkileri bölgede tüm hızla devam ederken sosyal medyadan paylaşılan görüntüler de Ukrayna’daki durumu gözler önüne seriyor. Ukrayna askerleri ve sivil halka cephelerde Rus ordusuyla mücadele ediyor. İsmi açıklanmayan bir Ukrayna askerinin paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı. Kendisine isabet eden bir kurşundan cep telefonu sayesinde kurtulduğunu anlatan askerin paylaşımı bir anda viral oldu.

“KOCAMAN BİR DELİK OLUŞTURDU”

Cephede bir başka Ukraynalı asker tarafından çekilen görüntülerde askeri üniformasının içinden cep telefonunu çıkartan askerin videosu sosyal medyanın gündemine yerleşti. Cep telefonu kasasına bir kurşunun isabet ettiğini ve keskin bir metal parçasının çıktığı bir delik oluşturduğunu anlatan asker, “Bu bir mucize” dedi.

Telefonun modeli ve markasına yönelik herhangi bir açıklama yapılmazken sosyal medya kullanıcıları, gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Sosyal sosyal ağ platformu Reddit'teki bir kullanıcı "Bir akıllı telefon + ince bir çelik tabakasının, tipik bir yangın söndürme menzilinde 7,62x39mm'den doğrudan bir vuruşu durdurmasının hiçbir yolu yok” yorumunu yaptı. Bir diğer kullanıcı ise "Geleceği değiştirebilecek çok şanslı bir tesadüf, o telefonu asla kaybetmeyin” ifadelerini kullandı.



