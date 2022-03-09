Cephedeki babasından ayrılmak istemedi! Ukraynalı küçük çocuğun vedası yürekleri burktu

Rus askerlerinin sivilleri hedef alan saldırıları nedeniyle ülkedeki kadınlar ve çocuklar akın akın sınırlara yöneliyor. Yoğun saldırı altındaki başkent Kiev’de yaşayan Ukraynalılar güvenli bölgelere ulaşmaya çalışıyor. Kiev yakınlarındaki İrpin dahil olmak üzere sıcak çatışmanın yaşandığı bölgelerde sivil halkın tahliye edilebilmesi için geçici ateşkes uygulanıyor. Alınan kararla 18-60 yaş arası erkeklerin Ukrayna’dan ayrılmasına izin verilmeyeceğini açıklanmıştı. Kiev yakınlarındaki İrpin kentinde Ukraynalı bir polis ve ailesinin vedası kameralara yansıdı. Küçük çocuğun babasını bırakmak istememesi yürekleri burktu.

AĞLAYARAK AYRILDI

İrpin’deki tahliye anlarından ilginç bir görüntü kameralara yansıdı. Ukraynalı bir polisin ailesiyle vedalaştığı anlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Babasını bırakmak istemeyen minik Arthur’un ağlayışı sosyal medya kullanıcılarını derinden yaraladı.



