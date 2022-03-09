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Cephedeki babasından ayrılmak istemedi! Ukraynalı küçük çocuğun vedası yürekleri burktu

09.03.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 14. gününde bölgeden tahliye haberleri peşi sıra geliyor. Ülkelerinden kaçmak zorunda kalan insanların hali yürek burkan manzaralar ortaya koyuyor. Son olarak Son olarak Irpin'de küçük bir çocuğun babasıyla vedalaştığı anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerde küçük çocuğun ağlayışı tüyleri diken diken etti.

Rus askerlerinin sivilleri hedef alan saldırıları nedeniyle ülkedeki kadınlar ve çocuklar akın akın sınırlara yöneliyor. Yoğun saldırı altındaki başkent Kiev’de yaşayan Ukraynalılar güvenli bölgelere ulaşmaya çalışıyor. Kiev yakınlarındaki İrpin dahil olmak üzere sıcak çatışmanın yaşandığı bölgelerde sivil halkın tahliye edilebilmesi için geçici ateşkes uygulanıyor. Alınan kararla 18-60 yaş arası erkeklerin Ukrayna’dan ayrılmasına izin verilmeyeceğini açıklanmıştı. Kiev yakınlarındaki İrpin kentinde Ukraynalı bir polis ve ailesinin vedası kameralara yansıdı. Küçük çocuğun babasını bırakmak istememesi yürekleri burktu.

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AĞLAYARAK AYRILDI

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İrpin’deki tahliye anlarından ilginç bir görüntü kameralara yansıdı. Ukraynalı bir polisin ailesiyle vedalaştığı anlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Babasını bırakmak istemeyen minik Arthur’un ağlayışı sosyal medya kullanıcılarını derinden yaraladı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Ukrayna
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