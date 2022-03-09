Rus saldırısından sonra oğlu ve arkadaşlarının cesediyle bodrumda mahsur kaldı! 3 gün boyunca sakladı

Rus güçleri tarafından vurularak öldürüldükten sonra oğlu ve iki arkadaşının cesetleriyle bodrumunda saklanmak zorunda kaldı. 25 yaşındaki Serhiy Ustymenko, 28 yaşındaki arkadaşları Maxym Kuzmenko ve 26 yaşındaki Anastasia Yalanska ile köpek barınaklarına yiyecek teslim etmek için arabalarına binerek yola çıktı. Köpek barınağına yiyecekleri teslim ettikten sonra evlerine döndükleri sırada Kyiv Independent'e göre, Putin'in güçleri tarafından bir tank veya piyade savaş aracıyla pusuya düşürüldüler ve araçlarına ateş açıldı. Silah sesleri durduğunda Serhiy’in babası Valeriy Ustymenko arabaya koştu. Oğlunun ve arkadaşlarının öldüğünü fark eden acılı baba cesetleri evlerinin bodrum katında sakladı.

“BİLEREK ATEŞ AÇTILAR”

Acılı baba oğlu ve arkadaşlarının cansız bedenlerini bölge sürekli olarak askerler tarafından bombalandığından evinin bodrum katına sürükleyerek taşıdı. 3 gün boyunca evinin bodrumunda oğlu ve oğlunun arkadaşlarının cansız bedeniyle yaşayan baba yetkililere haber vererek durumu anlattı. Rus kuvvetlerinin arabanın askeri olmadığını bilmemesine imkan olmadığını iddia eden bana saldırının bilinçli olarak düzenlendiğini söyledi.

Maxym Kuzmenko'nun bir arkadaşı olan Dmytro Zubkov yerel basına yaptığı açıklamada, “Arabanın sivil araç olduğu her halinden belliydi. Bilerek ateş açtılar” dedi.



