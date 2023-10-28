Cesedi elleri ve ayakları bağlı olarak buzdolabında bulundu! Vücudunda yasaklı madde izleri vardı... Öldüğü sırada hamileydi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles eyaletinde yaşayan model Maleesa Mooney evinde ölü bulundu. Genç kadının cansız bedeni buzdolabında ağzı tıkalı ve el ile ayak bilekleri bağlı olarak bulundu. Adli tıp raporunda Mooney'in yüzünde, başında, sırtında ve sol kolunun üst kısmında künt kuvvet yaralanmaları bulundu. Toksikoloji sonuçları ise modelin vücudunda yasaklı madde bulunduğunu da gösterdi.

AİLESİ ULAŞAMAYINCA POLİSE HABER VERDİ

Mooney'in cansız bedeni annesinin kendisine ulaşamaması üzerine polise haber vermesi üzerine Güney Figueroa Caddesi'ndeki dairesinde ölü bulundu. Rapora göre polisler daireye girdiğinde kadının "buzdolabına sıkıştırılmış" cansız bedeninin altında bir kan gölü buldu.

Mooney'nin kız kardeşi model Jourdin Pauline, yerel TV kanalı KTLA'ya kız kardeşinin öldüğünde iki aylık hamile olduğunu ve her zaman anne olmak istediğini söyledi. Acılı kız kardeş yerel basına yaptığı açıklamasında, "Kız kardeşimin neler yaşadığını hayal edemiyorum ve bunu düşünmek bile bana acı veriyor" dedi.