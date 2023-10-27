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    4. Başına resmen talih kuşu kondu! Çatısına çarpan meteoru satarak milyoner oldu... Son derece nadir görülüyordu

    Başına resmen talih kuşu kondu! Çatısına çarpan meteoru satarak milyoner oldu... Son derece nadir görülüyordu

    27.10.2023 08:46 | Son Güncelleme:
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    Josua Hutagalung isimli bir adam evine çarpan nadir bir meteoru satarak milyoner oldu. Hutagalung'un evine düşen meteor koleksiyoncuların ve araştırmacıların ilgisini çekerken 1.4 milyon sterlin (yaklaşık 47 milyon 865 bin TL) değerinde bir satış gerçekleştirildi.

    Endonezya'nın Kolang kentinde yaşayan Josua Hutagalung isimli bir adamın evinin veranda ve oturma odasına meteor çarptı. 2.1 kilogram ağırlığındaki meteorun çarpma sesini duyarak dışarı çıkan Hutagalung toprağın 15 cm altına gömülen bir kaya parçası keşfetti. Kaya parçasını araştırdığında ise evine düşen 4.5 milyar yaşında olduğu tahmin edilen bir meteor olduğunu öğrendi.

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    İYİ ŞANS GETİRDİĞİNE İNANIYOR

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    Indy100'ün haberine göre, Hutagalung meteorunu satmaya karar vererek bir milyoner oldu. Kazandığı parayla yaşadığı bölgeye bir kilise inşa ettirmeyi planladığını söyleyen Hutagalung, meteorun kendisine iyi şans getirdiğine inandığını belirtti.

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    Anahtar Kelimeler:
    Endonezya Meteor

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