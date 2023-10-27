Başına resmen talih kuşu kondu! Çatısına çarpan meteoru satarak milyoner oldu... Son derece nadir görülüyordu

Endonezya'nın Kolang kentinde yaşayan Josua Hutagalung isimli bir adamın evinin veranda ve oturma odasına meteor çarptı. 2.1 kilogram ağırlığındaki meteorun çarpma sesini duyarak dışarı çıkan Hutagalung toprağın 15 cm altına gömülen bir kaya parçası keşfetti. Kaya parçasını araştırdığında ise evine düşen 4.5 milyar yaşında olduğu tahmin edilen bir meteor olduğunu öğrendi.

İYİ ŞANS GETİRDİĞİNE İNANIYOR

Indy100'ün haberine göre, Hutagalung meteorunu satmaya karar vererek bir milyoner oldu. Kazandığı parayla yaşadığı bölgeye bir kilise inşa ettirmeyi planladığını söyleyen Hutagalung, meteorun kendisine iyi şans getirdiğine inandığını belirtti.