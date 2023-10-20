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    4. Cinsel ilişki sırasında felç geçirdi! Yaşadıklarını anlatınca sosyal medyada gündem yarattı... "Sevgilim hemen fark etmedi"

    Cinsel ilişki sırasında felç geçirdi! Yaşadıklarını anlatınca sosyal medyada gündem yarattı... "Sevgilim hemen fark etmedi"

    20.10.2023 09:07 | Son Güncelleme:
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    Cinsel ilişki sırasında felç geçiren bir kadın, sevgilisinin bunu hemen fark etmediğini söyleyerek yaşadıklarını anlatınca sosyal medyanın ilgisini çekti. 33 yaşındaki Misha Montana, üç yıl önce cinsel ilişki sırasında felç geçirdiğinde bunu başlangıçta alerjik reaksiyon geçirdiğini düşündüğünü belirtse de sonrasında ciddi bir tedavi sürecinin başladığını belirtti.

    Cinsel ilişki sırasında felç geçiren 33 yaşındaki Misha Montana isimli bir kadın yaşadıklarını saatler sonra hastanede öğrendiğini belirtti. O anlarda sevgilisiyle cinsel birliktelik yaşadığını ifade eden Montana, "Kendimi tuhaf ve bulanık hissettim. Ancak felçle bağlantılı herhangi bir ağrı yoktu. Bu olay olduğunda cinsel ilişki yaşıyordum. Bir şeylerin ters gittiğini bilmemin tek nedeni konuşamamamdı ve bunun kafamda tuhaf olduğunu düşündüm. Sevgilim hemen fark etmedi. Hemen tuvalete gittim. Konuşamadım" dedi.

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    Hastanede felç geçirdiğini öğrendiğinde şaşkına döndüğünü ifade eden Montana, "İnme olabileceğini söylediğinde 'İmkanı yok.30 yaşında neden felç geçireyim ki?' dedim. Birçok insanın felç hakkında fark etmediği şey, semptomların birkaç saat içinde ortaya çıkabileceğidir. Vücudumun sağ tarafını belden yukarısını kullanamayacak hale gelene kadar yüzüm ve ellerim geriledi.Yüzüm sarktı, gözlerim artık ortada değildi. Ağzım biraz aşağıya doğru düştü, bu da zordu." diye konuştu.

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    Hayatını değiştiren olayın ardından iyileşmek için meşakkatli bir sürece girdiğini belirten Montana, " Yüzümün mahvolduğunu düşündüm. Konuşmam en çok etkilenen ve toparlanması en uzun süren şeylerden biriydi ve kesinlikle yüzde 100 değil. Yüzümün tamamı da sağ tarafta değil. Yanağım ve dudaklarım hâlâ uyuşuk. Felç kadar şiddetli veya sakatlayıcı olmadığı için şanslıydım. Şimdi her şey normalmiş gibi davranabilmek için iki kat daha fazla çalışmam gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    cinsel ilişki felç

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