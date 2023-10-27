Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Skandal görüntüler! Zorla eve girip yatalak hasta olan komşusuna ve akrabasına tecavüz etmeye çalıştı... İç çamaşırlarını koklarken yakalandı

    Skandal görüntüler! Zorla eve girip yatalak hasta olan komşusuna ve akrabasına tecavüz etmeye çalıştı... İç çamaşırlarını koklarken yakalandı

    27.10.2023 14:24 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Taylandlı bir kadın, komşusunun kendisine ve yatalak bir aile üyesine tecavüz etmeye çalıştığı söyleyerek polise şikayette bulundu. Ev içi kameraya yansıyan görüntülerde komşunun ev zorla girdiği ve şikayetçi olan kadının iç çamaşırlarını koklamaya çalıştığı görüntüler yer aldı. Olaya ilişkin polis ekiplerinin araştırması devam ediyor.

    Tayland'ın Isan eyaletinin Nong Khai bölgesinde adı Gun olarak açıklanan bir kadının komşusunun kendisine para karşılığında cinsel ilişki teklifinde bulunduğunu ve kendisinin kabul etmemesi üzerine evine zorla girdiğini söyleyerek polise şikayetçi oldu. Polise verdiği ifadesinde Gun, cinsel ilişki karşılığından 10 bin baht (yaklaşık 7 bin 777 TL) teklif eden komşusunun reddedilmesi üzerine evine zorla girerek kendisine ve bakımını üstlendiği yatalak hasta olan komşusuna tecavüz etmeye çalıştığını dile getirdi.

    ÇIĞLIK SESLERİNİ DUYUNCA KAÇTI

    Evde bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ismi açıklanmayan komşunun Gun'ın iç çamaşırlarının bulunduğu bölüme giderek onları kokladığı anlar yer aldı. Gun ve yatalak hasta olan akrabasının bulunduğu odaya giden komşu kadınlara saldırdığı anda bağırarak yardım istemeleri üzerine korkarak kaçtı.

    Komşusunun elinden kurtulmayı başaran Gun kendisini banyoya kilitleyerek polisi aradı ve yardım istedi. Polis ekiplerinin olaya ilişkin olarak yaptıkları araştırma devam ediyor.

    İlginizi Çekebilir

    Her satırı korkunç! Tecavüz edip uçurumdan aşağıya attı

    Her satırı korkunç! Tecavüz edip uçurumdan aşağıya attı

     Kan donduran itiraf! "Aynı adam çocukken bana da tecavüz etmişti"

    Kan donduran itiraf! "Aynı adam çocukken bana da tecavüz etmişti"

     Başına resmen talih kuşu kondu! Milyoner oldu

    Başına resmen talih kuşu kondu! Milyoner oldu

     Gizlice cep telefonu yerleştirdi! Duş alan kız öğrencileri kaydetti

    Gizlice cep telefonu yerleştirdi! Duş alan kız öğrencileri kaydetti

     Öğretmen üç öğrencisiyle uygunsuz ilişki yaşadı

    Öğretmen üç öğrencisiyle uygunsuz ilişki yaşadı

    Günün Trend Haberleri

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Çiğnenmiş sakızların yapıştırıldığı duvarı yaladıÇiğnenmiş sakızların yapıştırıldığı duvarı yaladı
    Final sezonunun yeni afişi paylaşıldıFinal sezonunun yeni afişi paylaşıldı
    Sıfır beden klişelerini alt üst etti! Bikinisiyle şov yaptıSıfır beden klişelerini alt üst etti! Bikinisiyle şov yaptı
    Anahtar Kelimeler:
    tecavüz Tayland

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Çığlık sesleri duyuldu! Cansız bedeni bacanın içinde bulundu

    Çığlık sesleri duyuldu! Cansız bedeni bacanın içinde bulundu

    Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

    Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

    Cesedini 20 yıl boyunca kimse fark etmedi! Dişleri kalmıştı

    Cesedini 20 yıl boyunca kimse fark etmedi! Dişleri kalmıştı

    Yatalak hasta olan komşusuna ve akrabasına tecavüz etmeye çalıştı

    Yatalak hasta olan komşusuna ve akrabasına tecavüz etmeye çalıştı

    İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

    İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.