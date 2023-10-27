Skandal görüntüler! Zorla eve girip yatalak hasta olan komşusuna ve akrabasına tecavüz etmeye çalıştı... İç çamaşırlarını koklarken yakalandı

Tayland'ın Isan eyaletinin Nong Khai bölgesinde adı Gun olarak açıklanan bir kadının komşusunun kendisine para karşılığında cinsel ilişki teklifinde bulunduğunu ve kendisinin kabul etmemesi üzerine evine zorla girdiğini söyleyerek polise şikayetçi oldu. Polise verdiği ifadesinde Gun, cinsel ilişki karşılığından 10 bin baht (yaklaşık 7 bin 777 TL) teklif eden komşusunun reddedilmesi üzerine evine zorla girerek kendisine ve bakımını üstlendiği yatalak hasta olan komşusuna tecavüz etmeye çalıştığını dile getirdi.

ÇIĞLIK SESLERİNİ DUYUNCA KAÇTI

Evde bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ismi açıklanmayan komşunun Gun'ın iç çamaşırlarının bulunduğu bölüme giderek onları kokladığı anlar yer aldı. Gun ve yatalak hasta olan akrabasının bulunduğu odaya giden komşu kadınlara saldırdığı anda bağırarak yardım istemeleri üzerine korkarak kaçtı.

Komşusunun elinden kurtulmayı başaran Gun kendisini banyoya kilitleyerek polisi aradı ve yardım istedi. Polis ekiplerinin olaya ilişkin olarak yaptıkları araştırma devam ediyor.