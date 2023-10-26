Cesedini 20 yıl boyunca kimse fark etmedi! Evini fareler basınca gerçek ortaya çıktı... Cansız bedeninden geriye sadece dişleri ve kemikleri kalmıştı

İrlanda'da yaşayan Tim O'Sullivan isimli bir adamın cesedi yirmi yıl boyunca fark edilmeden kaldı ve sonunda fare sorunu hakkında çağrılan haşere kontrol ajanları tarafından keşfedildi. İskelet kalıntıları ve dişler tahtayla kapatılmış teraslı bir evde bulundu ve cansız bedene ait olan dişlerin yerel bir klinikte eşleştirilmesi üzerine kimlik tanımlaması yapılabildi.

YORGANIN ALTINDA BULUNDU

Komşuların haşarat istilasından şikayet etmesi üzerine olay yerine gelen ekipler cansız bedeni yatağın yorganının altında buldu. Ceset otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

Adli tabip Dr. Michael Kennedy, 1939 yılında Co Kerry'nin Cahirsiveen şehrinde doğan Tim O'Sullivan'ın büyük olasılıkla 9 ve 23 Ocak 2001 tarihleri arasında bilinmeyen bir tarihte mülkte öldüğünü söyledi.







