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    4. 32 yaşındaki postacı 3 gün boyunca apartmanın asansöründe mahsur kaldı! Çığlık seslerini kimse duymadı

    32 yaşındaki postacı 3 gün boyunca apartmanın asansöründe mahsur kaldı! Çığlık seslerini kimse duymadı

    01.08.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 32 yaşındaki postacı Olga Leontyeva, posta dağıtımı yapmak için bir gökdelene girdi. Asansörde olduğu sırada elektriklerinin kesilmesi üzerine Leontyeva mahsur kaldı. 32 yaşındaki postacı 3 gün boyunca mahsur kaldığı asansörde hayatını kaybetti.

    32 yaşındaki Olga Leontyeva, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te posta dağıtırken bir asansörde mahsur kaldı ve yardım gelmeyince hayatını kaybetti. Postacının ölümü müfettişler tarafından doğrulandı. Bölgesel Elektrik Şebekeleri sözcüsü Fakhriddin Nuraliyev, Leontyeva'nın öldüğü sırada binada herhangi bir elektrik kesintisi olmadığını belirterek, "Bu, acil durum kapatma kayıtlarıyla kanıtlanıyor. Olayın nedeni, asansörün arızalanmasıydı." dedi.

    YAKINLARI KAYIP OLDUĞUNU BİLDİRDİ

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    1 çocuk annesi Leontyeva’nın yakınları genç kadının kayıp olduğunu bildirdikten sonra polisler olaya ilişkin soruşturma başlattı. Leontyeva’nın cansız bedenini asansöre girdiği anının güvenlik kameralarına yakalanmasından 3 gün sonra bulundu. Çok katlı apartmanın asansöründe bulunan kadının cansız bedeni inceleme için otopsiye alındı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Postacı Özbekistan

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