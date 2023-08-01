32 yaşındaki postacı 3 gün boyunca apartmanın asansöründe mahsur kaldı! Çığlık seslerini kimse duymadı

32 yaşındaki Olga Leontyeva, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te posta dağıtırken bir asansörde mahsur kaldı ve yardım gelmeyince hayatını kaybetti. Postacının ölümü müfettişler tarafından doğrulandı. Bölgesel Elektrik Şebekeleri sözcüsü Fakhriddin Nuraliyev, Leontyeva'nın öldüğü sırada binada herhangi bir elektrik kesintisi olmadığını belirterek, "Bu, acil durum kapatma kayıtlarıyla kanıtlanıyor. Olayın nedeni, asansörün arızalanmasıydı." dedi.

YAKINLARI KAYIP OLDUĞUNU BİLDİRDİ

1 çocuk annesi Leontyeva’nın yakınları genç kadının kayıp olduğunu bildirdikten sonra polisler olaya ilişkin soruşturma başlattı. Leontyeva’nın cansız bedenini asansöre girdiği anının güvenlik kameralarına yakalanmasından 3 gün sonra bulundu. Çok katlı apartmanın asansöründe bulunan kadının cansız bedeni inceleme için otopsiye alındı.