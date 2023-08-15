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  4. Çeşme'deki beach club'a kurşun yağdıranlar 17 yaşında çıktı! Otomatik tabanca akrep ile yakalandılar

Çeşme'deki beach club'a kurşun yağdıranlar 17 yaşında çıktı! Otomatik tabanca akrep ile yakalandılar

15.08.2023 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Çeşme ilçesindeki beach club'a rezervasyonları olmadığı için alınmadıkları gerekçesiyle çevreye rastgele ateş eden iki kişi, bir taksi şoförünün yaralanmasına neden olmuştu. Olaya karışan 17 yaşındaki iki kişi, saldırıda kullandıkları tabanca ve akrep tabir edilen otomatik tabanca ile yakalandı.

Çeşme'deki beach club'a kurşun yağdıranlar 17 yaşında çıktı! Otomatik tabanca akrep ile yakalandılar

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün, Sakarya Mahallesi'ndeki Ayayorgi Koyu yakınlarındaki bir işletmede çıkan ve 1 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili çalışma yaptı.

AKREP VE TABANCA İLE YAKALANDILAR

Ekipler olaydan sonra kaçan H.K.A. (17) ve M.E.A'yı (17) olayda kullandıkları tabanca ve akrep tabir edilen otomatik tabanca ile yakaladı.

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Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Ayayorgi Koyu yakınlarındaki bir işletmeye rezervasyonları olmadan girmeye çalışan 2 kişi, güvenlikler tarafından içeriye alınmayınca kavga çıkmış, şüphelilerin tabancayla ateş etmesi sonucu kulüp önünde müşteri bekleyen taksi sürücüsü F.G. omzundan yaralanmıştı. (AA-DHA)

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