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Çeşme’de 1 günde 6 operasyonda 127 göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 15:06 | Son Güncelleme

İzmir’in Çeşme ilçesindeki kaçak göçmen olaylarında son günlerde artış yaşanırken, 6 ayrı operasyonda 127 göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından bir günde yakalandı.Çeşme ilçesinde, kaçak göçmen olaylarında son günlerde artış yaşanıyor.

İzmir’in Çeşme ilçesindeki kaçak göçmen olaylarında son günlerde artış yaşanırken, 6 ayrı operasyonda 127 göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından bir günde yakalandı.
Çeşme ilçesinde, kaçak göçmen olaylarında son günlerde artış yaşanıyor. Bu nedenle sahil güvenlik ekipleri de denizlerde devriye görevini arttırdı. Çeşme açıklarında görev yapan TCSG Dost ve TCSG 109 sahil güvenlik gemileri, gece geç saatlerden itibaren sabaha kadar Uçburun ve Karaabdullah Burnu açıklarında 6 şişme botta toplam 127 kaçak göçmen yakaladı.
Çeşme açıklarında demirleyen sahil güvenlik gemilerindeki göçmenler, Çeşme İskelesi’ne götürüldü. Suriye, Filistin, Irak, Kongo, Senegal ve Sudan uyruklu göçmenlerin bir bölümü uykusuzluğa dayanamayarak Çeşme İskelesi’nde uyuyakaldı. Göçmenler, şişme botlarda ıslanan giysilerini iskelede asarak kurutmaya çalıştı. Göçmenlerin yiyecek ve içecek ihtiyacı da Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından karşılandı.

Basmane’deki bir lokantanın organizasyon ofisi olarak kullanıldığı iddiası
Öte yandan anlaşılabilir seviyede Türkçe konuşabilen Irak uyruklu 17 yaşındaki Seyfettin adlı göçmenin anlattıkları ise şaşkınlık oluşturdu. İzmir’in Basmane semtindeki bir lokantanın organizasyon ofisi gibi kullanıldığını iddia eden Iraklı Seyfettin, kendisinin de o lokantaya giderek Yunanistan’a kaçabilmek için adını yazdırdığını ve bin dolar verdiğini söyledi. Yunanistan’a geçebilseydi ofis gibi kullanılan lokantaya verdiği bin doların organizatörler tarafından alınacağını anlatan Seyfettin, kaçamayanların ofise giderek verdikleri parayı 50 dolar eksiği ile geri aldıklarını söyledi. 40 kişilik bir grupla iki araçla, sabah 05.00’te Çeşme’ye geldiklerini anlatan Seyfettin, ağaçların arasında bir süre oturduktan sonra, 05.30’da şişme bota bindiklerini ve 15 dakika sonra da sahil güvenlik ekiplerinin yakaladığını söyledi.
Çeşme İskelesi’ndeki göçmenler, işlemlerinin tamamlanabilmesi için Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı’na gönderildi. Göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecekleri öğrenildi.

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