Cesur paylaşımı tozu dumana katmıştı! Fenomen Şeyda Erdoğan'dan iç çamaşırlı poz!

Genç fenomen Şeyda Erdoğan son zamanlarda cesur pozlarıyla gündemden düşmüyor. Fenomenliğin yanı sıra oyunculuk deneyimi de bulunan fenomen isim o pozlara bir yenisini daha ekledi.

ŞEYDA ERDOĞAN'DAN İÇ ÇAMAŞIRLI POZ!

Geçtiğimiz günlerde sütyensiz poz veren Şeyda Erdoğan, "Sen iyice zıvanadan çıktın artık", "Of manitaya bak" gibi yorumlar almıştı.

Cesur paylaşımlarına devam eden 23 yaşındaki fenomen bu defa iç çamaşırlı pozunu paylaştı.

Ayna karşısında fotoğraf çeken Erdoğan, o pozu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Makyaj ve yaşam tarzı türündeki videolarla ünlenen Şeyda Erdoğan, Instagram'da dekolteli pozlarını paylaşıyor.

Genç isim Kafalar Karışık, Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? gibi filmlerde de rol aldı.



