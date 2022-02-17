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Cesur tarzı gündemden düşmeyen Gülşen: Namuslu görünmek kimlere kalmış

17.02.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzzet Yıldızhan, Seren Serengil gibi isimlerin sert eleştirisine maruz kalan Gülşen sahnede ilk kez bu konuya dair yorum yaptı. Sezen Aksu'nun Namus şarkısını okuyan Gülşen şarkı bitiminde "Arkadaşlar, ülkemizin şarkısı olabilir bu şarkı" dedi.

Cesur tarzı gündemden düşmeyen Gülşen: Namuslu görünmek kimlere kalmış

İzzet Yıldızhan'ın "Her sanatçının yaşam biçimi var, saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki burası Türkiye. Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet. Ben demiyorum ki peçe ile çıksın. Ama sahne adabı denilen bir şey var. Ben ekranlarda böyle şeyler görmek istemiyorum. Biz nispeten de olsa örf adetlerimize dikkat ediyoruz" sözleri büyük bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. Gülşen bu konuşmanın üstüne transparanla sahne alınca Seren Serengil ünlü şarkıcıyı striptizçilere benzetmişti.

Sert eleştirilere maruz kalan Gülşen sahnede ilk kez bu konulara dair bir yorum yaptı.

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NAMUS GÖNDERMESİ

Polemiğe Orhan Gencebay'ın da katılmasının ardından sahnede Sezen Aksu'nun Namus şarkısını okuyan Gülşen, şarkı bitiminde şunları söyledi: "Arkadaşlar, ülkemizin şarkısı olabilir bu şarkı. Gerçekten bu şarkıyı ülkemizin şarkısı ilan ediyorum. Namuslu görünmek kimlere kalmış diyerek buraya nokta koymak istiyorum."

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