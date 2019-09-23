Cevizli erişte tarifi, Cevizli erişte nasıl yapılır?

Cevizli erişte tarifi, kalori ve karbonhidrat bakımından güçlüdür. Kilo almak istemiyorsanız porsiyon kontrolüne dikkat etmenizde fayda var. Cevizli, tereyağlı erişte nasıl yapılır diyorsanız tarifimizden faydalanabilirsiniz.

MALZEMELER

3 bardak erişte

2 yemek kaşığı tereyağı

Dövülmüş ceviz

Bir su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

HAZIRLANIŞI

İlk olarak erişteyi haşlayın. Erişte piştikten sonra süzün.

Tereyağını bir tavada eritin ve eriştenin üzerine döküp harmanlayın.

Servis tabağına aldığınız eriştenin üzerine dövülmüş cevizi ve kaşar peynirini serpiştirin. Afiyet olsun.



