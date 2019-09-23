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Cevizli erişte tarifi, Cevizli erişte nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 23.09.2019 16:22 | Son Güncelleme

Lezzetiyle makarnaya açık ara fark atan erişteyi ceviz ve kaşar peyniriyle buluşturduk. Tereyağlı cevizli erişte pratik ve son derece leziz bir yemek. Siz de cevizli erişte yapmak istiyorsanız bu tarifi deneyebilirsiniz.

Cevizli erişte tarifi, Cevizli erişte nasıl yapılır?

Cevizli erişte tarifi, kalori ve karbonhidrat bakımından güçlüdür. Kilo almak istemiyorsanız porsiyon kontrolüne dikkat etmenizde fayda var. Cevizli, tereyağlı erişte nasıl yapılır diyorsanız tarifimizden faydalanabilirsiniz.

MALZEMELER
3 bardak erişte
2 yemek kaşığı tereyağı
Dövülmüş ceviz
Bir su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

HAZIRLANIŞI
İlk olarak erişteyi haşlayın. Erişte piştikten sonra süzün.
Tereyağını bir tavada eritin ve eriştenin üzerine döküp harmanlayın.
Servis tabağına aldığınız eriştenin üzerine dövülmüş cevizi ve kaşar peynirini serpiştirin. Afiyet olsun.

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