MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ceyda Ateş'in burnuna dirsek çarptı! 3 ameliyattan sonra psikolojisi bozulmuş

Ceyda Ateş'in burnuna dirsek çarptı! 3 ameliyattan sonra psikolojisi bozulmuş

18.12.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir yurt dışında yaşayan oyuncu Ceyda Ateş burun estetiği yaptırdıktan sonra sette korkunç bir kaza yaşadı. Setteki kaza sonrası 3 kez ameliyat olmak zorunda kalan Ateş'in o dönem psikolojisi bozulmuş. Güzel oyuncu şimdilerde burnundan memnun olmasa da ameliyat olmaktan korktuğunu ifade ediyor.

Ceyda Ateş'in burnuna dirsek çarptı! 3 ameliyattan sonra psikolojisi bozulmuş

Ünlü oyuncu Ceyda Ateş, eşi Buğra Toplusoy ve kızıyla yurt dışında yaşıyor. Diziler için Türkiye'ye zaman zaman gelen Ateş'in bir sette başına korkunç bir olay geldi.

Uzun yıllar önce burnuna estetik yaptıran ve istediği görünüme kavuşan oyuncunun, sette yaşadığı kaza kabusa dönüştü.

Ateş, o dönem rol aldığı dizinin kutlama yemeğinde bir kişinin dirseği burnuna çarpınca 3 kez ameliyat masasına yatarak burnunu düzeltmeye çalıştı.

2

Sabah'ta yer alan habere göre oyuncu "Hâlâ burnumdan memnun değilim. Ancak bir kez daha ameliyat olmaya korkuyorum. Güzel olan burnum kırıldığı için şu an bu şekilde" dedi.

3

Ceyda Ateş'in de o günlerde bu durum nedeniyle psikolojisi çok bozulmuş.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O Ses Yılbaşı’nda o ismin jüri olduğunu duyunca... Acun Ilıcalı'nın teklifine flaş yanıtO Ses Yılbaşı’nda o ismin jüri olduğunu duyunca... Acun Ilıcalı'nın teklifine flaş yanıt
Öpüşme sahnesi yorumu! Sosyal medya coştuÖpüşme sahnesi yorumu! Sosyal medya coştu
Hasan Can'ın şaşkına çeviren grup ilişki anısı! "2 kadın dört..."Hasan Can'ın şaşkına çeviren grup ilişki anısı! "2 kadın dört..."
Anahtar Kelimeler:
Ceyda Ateş Oyuncu istedi aktan

En Çok Okunan Haberler

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Destici'den çok konuşulacak Ekrem İmamoğlu açıklaması!

Destici'den çok konuşulacak Ekrem İmamoğlu açıklaması!

Öpüşme sahnesi yorumu! Sosyal medya coştu

Öpüşme sahnesi yorumu! Sosyal medya coştu

Katil yenge çıktı!

Katil yenge çıktı!

'Pislik herif, ne gülüyorsun?'

'Pislik herif, ne gülüyorsun?'

Müzisyene konser sonrası saldırı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Müzisyene konser sonrası saldırı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.