Ceyda Ateş'in burnuna dirsek çarptı! 3 ameliyattan sonra psikolojisi bozulmuş

Ünlü oyuncu Ceyda Ateş, eşi Buğra Toplusoy ve kızıyla yurt dışında yaşıyor. Diziler için Türkiye'ye zaman zaman gelen Ateş'in bir sette başına korkunç bir olay geldi.

Uzun yıllar önce burnuna estetik yaptıran ve istediği görünüme kavuşan oyuncunun, sette yaşadığı kaza kabusa dönüştü.

Ateş, o dönem rol aldığı dizinin kutlama yemeğinde bir kişinin dirseği burnuna çarpınca 3 kez ameliyat masasına yatarak burnunu düzeltmeye çalıştı.

Sabah'ta yer alan habere göre oyuncu "Hâlâ burnumdan memnun değilim. Ancak bir kez daha ameliyat olmaya korkuyorum. Güzel olan burnum kırıldığı için şu an bu şekilde" dedi.

Ceyda Ateş'in de o günlerde bu durum nedeniyle psikolojisi çok bozulmuş.



