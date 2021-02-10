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Ceyda Düvenci 3 yıl sonra dizi setlerine döndü! Ceyda Düvenci, Öğrenci Evi dizisinde hangi rolde oynayacak?

10.02.2021 22:06 | Son Güncelleme:
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Ceyda Düvenci 3 yıl sonra dizi setlerine döndü! Ceyda Düvenci, Öğrenci Evi dizisinde hangi rolde oynayacak?

Oyuncu Ceyda Düvenci, setlere verdiği üç yıllık aranın ardından Exxen’de yayınlanan Öğrenci Evi dizisine dahil oldu. Ceyda Düvenci, Öğrenci Evi dizisinde Semra rolünü canlandıracak.

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmenliğini Doğa Can Anafarta’nın yaptığı “Öğrenci Evi” projesiyle setlere dönen Ceyda Düvenci, Öğrenci Evi ile setlere dönmekten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

"ÖĞRENCİ EVİ'YLE SETLERE DÖNMEK ÇOK KEYİFLİ OLDU"

Yeni projesi hakkında konuşan Düvenci, "Üç yıl aradan sonra “Öğrenci Evi” projesiyle setlere geri dönmek benim için çok keyifli oldu. Projenin dijital bir platformda oluşu, süresinin 50 dakika olması, senaryonun bütünü görüp, canlandıracağım karakterin dönüşümlerini bilmek performansınızı olumlu yönde etkiliyor. Çalışma saatlerinin de belli bir sınırda olması bu etkenlerden biri. Tüm bu etkenler bir arada olunca, sete gittiğinizde huzurlu olmanızı sağlıyor. Dolayısıyla “Öğrenci Evi” seti, bana iyi gelen bir set oldu. Yönetmenimiz Doğa Can Anafarta, genç, yetenekli ve ne istediğini bilen bir yönetmen. Onunla çalışmak da çok keyifli. Genç oyuncu kadrosu da çok disiplinli, saygılı ve hakikaten derdi oyunculuk olan kişiler. Bu yüzden de keyfim çok yerinde. Canlandırdığım Semra karakteri, iki çocuk annesi, eşinin hastalığıyla yıllarca mücadele etmiş bir kadın. Eşinin ölümüyle birlikte onun da hayatı değişecek" dedi.

Başlıksız-10

Ceyda Düvenci, Muhsin Akgün'ün objektifine poz verdi.

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